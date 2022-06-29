العين يستعد للموسم الجديد بمعسكرين في المانيا والنمسا

المصدر: وام

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أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم تفاصيل المعسكر الاعدادي للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق في شهر سبتمبر المقبل ويخوض خلاله 8 مباريات ودية.

ويقام المعسكر على مرحلتين تنطلق الأولى خلال الفترة من 19 إلى 31 يوليو المقبل في مدينة باد جوجينج الألمانية، ثم المرحلة الثانية من المعسكر في مدينة جينبرج النمساوية خلال الفترة من 31 يوليو إلى 20 أغسطس في النمسا.

وسيخوض الفريق مباراتين وديتين في معسكر المانيا، و6 مباريات ودية في معسكر النمسا ومن ثم يعود إلى البلاد في 21 أغسطس المقبل، ليستأنف تدريباته على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين يوم 23 أغسطس.

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