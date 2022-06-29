معسكر داخلي لفريق الجزيرة الحمراء أول يوليو

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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قرر فريق الكرة بنادي الجزيرة الحمراء بداية التجمع الداخلي اعتباراً من أول يوليو المقبل بقيادة المدرب الوطني معتز عبدالله، ويستمر لمدة شهر في إطار حرص إدارة النادي والجهاز الفني على الإعداد المبكر للوقوف على أفضل العناصر والوصول للتجانس المطلوب بين اللاعبين ورفع معدلاتهم الفنية والخططية والبدنية استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية.

وأكد حسن حمد بن جاسم الزعابي رئيس اللجنة الرياضية والمشرف العام على الفريق، أن المعسكر سينتظم فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين القدامى والجدد، بالإضافة إلى نخبة من اللاعبين المقيمين والأجانب، وتم إعداد برنامج تدريبي مكثف تم إعداده بعناية بهدف الوصول إلى أفضل مجموعة من اللاعبين، الذين يتميزون بالحماس والفنيات والقدرة على مواجهة التحديات المنتظرة في دوري هذا الموسم.

وأضاف: نأمل أن يحقق المعسكر كل الأهداف المرجوة ليكون الفريق جاهزاً للمنافسة وتحقيق النتائج التي تتناسب مع طموحات إدارة النادي وجماهيره في الموسم الثاني بعد عودته للمشاركة في الدوري من جديد بعد الابتعاد عن منافسات دوري الدرجة الأولى لمواسم عدة.

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