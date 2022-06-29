القوة الدفاعية تحسم لقب دوري المحترفين في 8 مواسم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يفضل مشجعو كرة القدم الكرة الهجومية والأهداف الغزيرة في المباريات للحصول على المتعة التي من أجلها يعشقون كرة القدم، ولكن في الكثير من الأحيان قد لا تجلب الكرة الممتعة والقوة الهجومية الألقاب والبطولات، وإنما تساهم القوة الدفاعية في المضي نحو منصات التتويج، رغم أن الهدف الأساسي هو تقديم المتعة مع إيجاد التوازن وعدم إغفال الجوانب الدفاعية.

ومنذ موسم 2008 - 2009 وعلى مدار 13 موسماً لعبت في دوري المحترفين - تم إلغاء موسم 2019 - 2020 بسبب جائحة كورونا -، نجح الفريق صاحب الدفاع الأقوى في حسم اللقب في 8 مواسم، ولم يكن شرطاً أن يكون الفريق البطل صاحب أقوى هجوم، بينما حسم الفريق صاحب الدفاع والهجوم الأقوى في الموسم نفسه اللقب في 5 مواسم. ويعد نادي العين أكثر الأندية التي أنهت الدوري كأقوى هجوم في 4 مواسم توج خلالها «الزعيم» باللقب، بينما جاء الجزيرة كأقوى دفاع 3 مرات، ومرتين لكل من بني ياس الذي لم يحقق اللقب، والشارقة، وشباب الأهلي ومرة واحدة للوحدة. وشهد موسما 2009 - 2010 و2016 - 2017 اللذين توجا بلقبيهما الوحدة والجزيرة على الترتيب أقل عدد من الأهداف التي تسكن شباك بطل الدوري بـ 15 هدفاً.

الأقوى

في موسم 2008 - 2009 حقق شباب الأهلي اللقب في أول دوري للمحترفين، ولكنه لم يكن الأقوى هجومياً أو دفاعياً بعدما أحرز 54 هدفاً وسكنت شباكه 25، بينما كان الجزيرة الأقوى دفاعياً بـ 17 هدفاً والأقوى هجومياً بـ 57 هدفاً.

وتوج الوحدة في الموسم التالي 2009 - 2010 بالدوري بعدما نجح في إنهاء الموسم كأقوى دفاع بـ 15 هدفاً فقط في شباكه وسجل في المنافسين 45 هدفاً كثاني أقوى هجوم خلف العين 57 هدفاً. وشهد موسم 2010 - 2011 تتويج الجزيرة باللقب الأول في تاريخه، ولكنه كان ثاني أقوى دفاع بعد بني ياس، وفي الوقت نفسه أنهى «فخر أبوظبي» الموسم كأقوى هجوم بـ 64 هدفاً، بعدها نجح العين على مدار موسمين متتاليين في أن يحصد الدرع كأقوى دفاع وأقوى هجوم.

استقبال

ولم يشهد موسم 2013 - 2014 تتويج الفريق الأقل استقبالاً للأهداف، إذ حصل على اللقب شباب الأهلي الثاني دفاعياً بعد الشارقة، ولكنه كان الفريق الأقوى هجومياً . وعاد العين في موسم 2014 - 2015 ليتوج باللقب وكأفضل فريق دفاعياً حين استقبلت شباكه 16 هدفاً، ولكنه كان ثاني أقوى هجوم (62) بعد الجزيرة (66 هدفاً).

نجاح

وفي موسمي 2015 - 2016 و2016 - 2017 نجح شباب الأهلي والجزيرة في الفوز بالدوري على الترتيب بفضل أرقامهما كأقوى دفاع وهجوم . أما الشارقة فقد حقق اللقب بعد غياب طويل في موسم 2018 - 2019 وأنهى الموسم كأقل الفرق استقبالاً للأهداف بـ 33 هدفاً، وهو أكثر مواسم المحترفين الذي يشهد استقبال البطل لعدد الأهداف، في الوقت الذي جاء فيه الشارقة كثالث أقوى هجوم في ذاك الموسم. وفي الموسم الأخير 2021 - 2022 كرر العين عاداته وحصد اللقب بعدما أنهى الموسم كأقوى دفاع في المسابقة حين استقبلت شباكه 17 هدفاً فقط بفارق 7 أهداف عن الشارقة والوحدة، والأفضل هجومياً بـ 57 هدفاً بفارق 6 أهداف عن الوحدة صاحب المركز الثالث.

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