ريان مينديز يقترب من مغادرة النصر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي )

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اقترب ريان مينديز من مغادرة النصر بعد أن تلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية دوري الخليج العربي يرغب في ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتشير بعض المصادر إلى أن لاعب منتخب الرأس الأخضر على رادار أحد الأندية الخليجية وأن النصر لا يمانع في انتقاله في حال توفر العرض المناسب.

وانضم مينديز إلى النصر في يوليو 2020 قادماً من الشارقة ولعب معه 44 مباراة في الموسمين الأخيرين في مسابقة الدوري وسجل 10 أهداف. وفي حال اكتملت صفقة انتقال مينديز سيكون ثالث لاعب يغادر قلعة العميد بعد الإسرائيلي ضياء سبع والمهاجم سيباستيان تيغالي.

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