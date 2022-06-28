لجنة التراخيص الابتدائية في رابطة المحترفين تمنح الترخيص المحلي لـ 14 ناديا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية في رابطة المحترفين منح الترخيص المحلي بدورة 2022-2023 لـ14 شركة كرة قدم في ضوء اجتيازها المعايير المطلوبة وذلك بعد الاطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص لكل منها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور كل من أحمد المهيري، وبركان الخليفة، و يوسف عزير و الدكتور محمد حسن أعضاء اللجنة.

تضم قائمة شركات كرة القدم الحاصلة على التراخيص 14 شركة وهي شركة شباب الأهلي دبي لكرة القدم، وشركة الوحدة لكرة القدم، وشركة العين لكرة القدم، وشركة عجمان لكرة القدم، وشركة النصر لكرة القدم، و شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وشركة الوصل لكرة القدم، وشركة الشارقة لكرة القدم، وشركة بني ياس لكرة القدم، وشركة خورفكان لكرة القدم، وشركة الجزيرة لكرة القدم، وشركة الظفرة لكرة القدم، وشركة الإمارات لكرة القدم، وشركة العروبة لكرة القدم.

تعتبر دورة التراخيص هي النسخة رقم 11 منذ بدء تطبيق نظام التراخيص في الدوري الإماراتي ويعد نظام التراخيص المحلي، الذي تنتهجه رابطة المحترفين الإماراتية، من أفضل الأنظمة والأعلى جودة على مستوى القارة حسب تقييم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .. كما أن الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت الترخيص المحلي في القارة.

جدير بالذكر أن لجنة التراخيص الابتدائية لجنة مستقلة، تمنح التراخيص بشكل مستقل، بعيدا عن أي جهة رياضية في الدولة، بما يضمن الشفافية والحوكمة في الإجراءات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز