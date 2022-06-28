8 حكام يتجاوزون حاجز الـ100 مباراة بـ "دوري المحترفين"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

على مدار السنوات الماضية، ضاعفت بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم من خبرة جميع عناصر اللعبة المشاركة فيها منذ تطبيق نظام الاحتراف .

وكان قضاة الملاعب من أكثر العناصر التي اكتسبت خبرة جيدة بفضل قوة المسابقة وارتفاع مستوى المنافسة بين عدد من الفرق، ما ساهم في اختيار الحكام الإماراتيين لإدارة المباريات في عدد من البطولات القارية والعالمية على مدار السنوات الماضية.

وللنسخة الثانية على التوالي من بطولات كأس العالم، سيشارك الحكم محمد عبد الله حسن في إدارة مباريات مونديال 2022، كما اختار الاتحاد الدولي للعبة /فيفا/ الحكمين محمد الحمادي وحسن المهري ضمن قائمة الحكام المساعدين بنفس المونديال لتكون النسخة الثانية على التوالي التي يشارك فيها هذا الطاقم الإماراتي ذاته في إدارة مباريات المونديال.

ولعبت بطولة الدوري الإماراتي دورا بارزا في وصول الحكم محمد عبد الله للمستوى الذي يؤهله لإدارة مباريات كأس العالم حيث يمتلك خبرة كبيرة في إدارة مباريات دوري المحترفين الإماراتي علما بأنه يتصدر قائمة من 8 حكام تجاوز كل منهم حاجز الـ100 مباراة في دوري المحترفين.

وبلغ عدد المباريات التي أدارها هؤلاء الحكام الـ8 بدوري المحترفين الإماراتي 1192 مباراة، أشهروا خلالها 5159 بطاقة صفراء و345 بطاقة حمراء واحتسبوا خلالها 493 ضربة جزاء، وذلك منذ بدء عصر الاحتراف في المسابقة موسم 2008 / 2009 وحتى الآن.

وبحسب احصائيات مركز "فوروارد سبورت "، المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية والإدارة الرياضية، يتصدر الدولي محمد عبد الله حسن القائمة، من ناحية عدد المباريات التي أدارها والبطاقات الصفراء والحمراء التي أشهرها، وكذلك ركلات الجزاء التي احتسبها. حيث أدار الحكم محمد عبد الله 215 مباراة منذ 2009 وأشهر 953 بطاقة صفراء، و66 بطاقة حمراء، واحتسب 95 ركلة جزاء.

ويأتي الحكم عمار الجنيبي ثانيا برصيد 186 مباراة منذ 2009، وأشهر 847 بطاقة صفراء، و58 بطاقة حمراء، واحتسب 92 ركلة جزاء، فيما يحتل الحكم حمد علي يوسف المركز الثالث /141 مباراة منذ 2010، و619 بطاقة صفراء، و43 بطاقة حمراء و52 ركلة جزاء/، ويليه الحكم عبد الله العاجل /137 مباراة منذ 2008 وحتى 2020 ، و557 بطاقة صفراء و34 بطاقة حمراء ، و51 ركلة جزاء/، والحكم يعقوب الحمادي /135 مباراة من 2009 إلى 2020، و612 بطاقة صفراء، و40 بطاقة حمراء و57 ركلة جزاء/.

ويحل الحكم سلطان المرزوقي سادسا بـ /133 مباراة منذ 2011 ، وأشهر 568 بطاقة صفراء، و48 بطاقة حمراء، واحتسب 53 ركلة جزاء/، ويليه الحكم عادل النقبي سابعا بـ /128 مباراة منذ 2011، وأشهر 459 بطاقة صفراء، و32 بطاقة حمراء، واحتسب 54 ركلة جزاء، ويأتي الحكم أحمد خلفان ثامنا بـ/117 مباراة منذ 2013، و504 بطاقات صفراء، و24 بطاقة حمراء، و39 ركلة جزاء/ .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز