«إماراتك» ترعى شباب الأهلي في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلنت شركة «إماراتك» الراعي الرسمي لقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي، عن رعاية فريق كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي، في مشاركته ببطولة غرب آسيا للأندية، والتي ستقام بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 1 حتى 5 أغسطس 2022.

وجاء ذلك خلال احتفالية الشركة بالإنجاز الذي حققه أبطال فريق كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي، في مقر الشركة، بالجمع بين بطولتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتخلل الاحتفالية مباريات استعراضية في كرة الطاولة بين الحضور واللاعبين والموظفين بالشركة.

وأقيمت الاحتفالية بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وثاني الزفين رئيس مجموعة شركات «إماراتك»، واللواء طلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وأعضاء فريق كرة الطاولة للرجال.

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