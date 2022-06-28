"ماي دبي" تجدد رعايتها لنادي شباب الأهلي

المصدر: البيان

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بحضور معالي خليفة سليمان عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وسعادة هشام القاسم عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والمهندس وليد علي بن سلمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي، وألكساندر فان تي ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي، تم تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين نادي شباب الأهلي، وشركة "ماي دبي" لمياه الشرب المعبأة، حيث تقرر أن تستمر الشركة بصفة الراعي الرسمي لمياه الشرب في النادي للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

كما حضر مراسم التوقيع كل من سعادة اللواء طلال الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية وماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب المدير التنفيذي، وعبد اللطيف الصايغ مستشار التسويق بنادي شباب الأهلي، والدكتور خالد الزاهد، المدير الاداري للنادي.

واعتبر نادي شباب الأهلي توقيع هذه الاتفاقية مع ماي دبي استمراراً للعلاقة القوية التي تجمع النادي بواحدة من الشركات الوطنية الرائدة، التي تسهم في نهضة مدينة دبي، مؤكداً حرص الجانبين على ترسيخ هذه العلاقة وتعزيز التواصل بما يفيد الطرفين ويخدم الصالح العام.

وأشاد نادي شباب الأهلي بالشركة التي حرصت على مواصلة دعمها للقطاع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفريق شباب الأهلي على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي عن اعتزازه بتجديد رعاية "ماي دبي" لنادي شباب الأهلي، الذي له سجل حافل بالإنجازات والانتصارات محلياً، وخليجياً وإقليمياً. وقال معالي سعيد محمد الطاير: "انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نسير في شركة "ماي دبي" المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق منهجية عمل تسعى لاستشراف المستقبل وتعزيز استراتيجية التميز. ومن خلال شراكتنا مع نادي شباب الأهلي، جددت ماي دبي التزامها بتعزيز ثقافة رياضية ثرية في دبي، مع بروز ماي دبي كعلامة تجارية رائدة في مجال المياه المعبأة في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف معالي الطاير: "سنواصل التكاتف مع نادي شباب الأهلي للمساعدة في ترسيخ مكانته كأحد أندية كرة القدم الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تعزيز دور "ماي دبي" كأحد الداعمين الرئيسيين للياقة البدنية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع تمنياتنا لنادي شباب الأهلي بالتوفيق في الموسم الرياضي المقبل".

ومن جهته، قال المهندس وليد علي بن سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماي دبي : "إن تجديد شراكتنا هو شهادة على دعمنا المستمر للأنشطة الرياضية في دبي. يسعدنا أننا حصلنا على فرصة أخرى للشراكة مع شباب الأهلي حتى نتمكن من تعزيز تعاوننا من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية استهلاك كميات كافية من المياه للحفاظ على الصحة العامة، لا سيما بين الرياضيين المحترفين".

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