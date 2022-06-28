15 يوليو احتفالية قرعة موسم المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم لجنة المسابقات برابطة المحترفين احتفالية يوم 15 يوليو المقبل، لإجراء مراسم قرعة موسم المحترفين وتشمل دوري أدنوك للمحترفين وكأس الرابطة، وذلك بحضور مجلس إدارة رابطة المحترفين وأعضاء وممثلي الجهات الرسمية وشركاء النجاح والأندية ووسائل الإعلام وعدد من نجوم اللعبة، وتعلن الرابطة خلال الأيام المقبلة تفاصيل الاحتفالية، وسيتم البدء بمراسم قرعة كأس الرابطة التي تنطلق 11 أكتوبر، ويليها قرعة دوري أدنوك الذي ينطلق 2 سبتمبر.

من ناحية أخرى ناقشت اللجنة المشرفة على تطبيق بروتوكول المباريات في اجتماعاً أمس، برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي رئيس اللجنة، رئيس لجنة الطب الرياضي،التعديلات المقترحة على بروتوكول المباريات الصحي لموسم 2022 /‏‏ 2023، ضمن توجيهات الأمانة العامة لاتحاد الكرة، بالتحضير المسبق لانطلاق الموسم الجديد، في ظل مساعيها المتواصلة للمحافظة على سلامة جميع منتسبي الكرة، وتم استعراض التعديلات على البروتوكول، والأمور المتعلقة بطبيعة الفحوصات المطلوبة ومدتها وصلاحيتها وأعدادها وإجراءات عمليات المباريات. حضر الاجتماع الدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة المحترفين، أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد مقررًا، وقال الدكتور مصطفى الهاشمي: ستتم مناقشة التعديلات المقترحة في وقت لاحق مع لجنة الطب الرياضي ورابطة المحترفين، ثم يتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية من بروتوكول المباريات، وعرضها على الجهات المختصة بالدولة من أجل اعتمادها قبل المصادقة عليها من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأضاف: ترتكز توجيهات الأمانة العامة باتحاد الكرة، على أهمية المحافظة على المكتسبات التي نجحنا في تحقيقها خلال الموسم الماضي، والذي شهد تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الدولة منذ بداية تفشي الجائحة، وتكللت كل جهودنا المشتركة في وصول جميع مسابقاتنا المحلية إلى المحطات الأخيرة وتتويج الفرق الفائزة. الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة يُعد من الاتحادات السباقة والرائدة على المستوى الآسيوي في إعداد بروتوكول خاص للمباريات في ظل جائحة كورونا، والذي تم تطبيقه بنجاح في جميع مسابقات الاتحاد ورابطة المحترفين خلال الموسم الماضي، والمباريات القارية والدولية في الدولة، التي حظي تنظيمها بإشادة واسعة من جميع الأندية والمنتخبات المشاركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز