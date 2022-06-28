ألفيس وتراوري.. سعادة الصيف في دبي

المصدر: (دبي - عدنان الغربي )

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اختار البرازيلي داني ألفيس نجم نادي برشلونة في الموسم الماضي وزميله في الفريق، الإسباني أداما تراوري قضاء إجازتهما الصيفية في دبي للاستمتاع بفخامة الإقامة والوجهات الترفيهية العائلية المميزة، لينضما إلى قائمة طويلة من النجوم العالميين الذين وضعوا «دانة الدنيا» ضمن وجهاتهم السياحية في صيف 2022.

ونشر داني ألفيس، الذي أعلن رسمياً مغادرته النادي الكاتالوني بنهاية الموسم، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات متنوعة تظهر سعادته بلحظات ممتعة من إجازته في دبي، أثناء زيارة أشهر المعالم السياحية، مثل برج خليفة، وتذوق شرائح اللحم اللذيذة في مطعم الشيف نصرت.

ونشر أداما تراوري بعض الصور على حسابه على«انستغرام» وهو يستمتع بالسباحة في شواطئ دبي وزيارة دبي مول مع عائلته وأصدقائه.

وشهدت الأيام القليلة الماضية زيارة عدد كبير من نجوم الكرة العالمية على غرار ثلاثي ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز، والبرازيلي فينيسيوس، وخوسيه إغناسيو (ناتشو) بجانب البرتغالي ريناتو سانشيز لاعب منتخب بلاده وليل الفرنسي، ولوك شو لاعب مانشستر يونايتد بالإضافة إلى قائمة طويلة من نجوم الدوري الإنجليزي.

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