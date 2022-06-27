3 دول مرشحة لمعسكر الظفرة الخارجي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تفاضل إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة بين ثلاث دول لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول استعداداً للموسم المقبل، وهي بين صربيا والمجر وسلوفينيا وسيتم الاستقرار النهائي على مكان المعسكر بالتشاور مع المدير الفني الجديد الصربي نيبوشا الذي تعاقد معه النادي لمدة موسم،ويبدأ الظفرة تجمعه الداخلي عقب إجازة عيد الأضحى بإجراء الفحوصات الطبية والتدريبات في أبوظبي.

تعكف اللجنة الفنية بالنادي على حسم ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب وتتفاوض حالياً مع أكثر من لاعب ودراسة السير الذاتية لهم بناء على المراكز التي يحتاجها الفريق، كما تدرس ملف اللاعبين المواطنين وإمكانية دعم الفريق بعناصر جديدة.

وكانت شركة الكرة قررت عدم التجديد للرباعي الأجنبي ديوب ولوكاس سيلفا وعصام العدوة وغيلهيرمي أوغوستو، فيما وقعت عقداً مع وليد عمبر الذي انتهت إعارته من اتحاد كلباء.

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