اتحاد الكرة يناقش التعديلات المقترحة على بروتوكول المباريات

المصدر: وام

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عقدت اللجنة المشرفة على تطبيق بروتوكول المباريات اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة، رئيس لجنة الطب الرياضي، وبمشاركة الدكتور أحمد إبراهيم عضو لجنة الطب الرياضي، ومحمد النقبي من إدارة المسابقات، ومبخوت الهاجري من رابطة المحترفين الإماراتية، أعضاء اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على بروتوكول المباريات الصحي للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك ضمن توجيهات الأمانة العامة لاتحاد الكرة، بالتحضير المسبق لانطلاق الموسم الجديد، في ظل مساعيها المتواصلة للمحافظة على سلامة جميع منتسبي كرة القدم الإماراتية.

وقال الدكتور مصطفى الهاشمي إن اجتماع اليوم استعرض التعديلات التي قد تطرأ على بروتوكول المباريات، وجميع الأمور المتعلقة بطبيعة الفحوصات المطلوبة ومدتها وصلاحيتها وأعدادها وإجراءات عمليات المباريات لتطبيقها في الموسم الرياضي المقبل".

وأضاف "أن التعديلات المقترحة ستناقش في وقت لاحق مع لجنة الطب الرياضي ورابطة المحترفين الإماراتية، بعدها سيتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية من بروتوكول المباريات، وعرضها على الجهات المختصة بالدولة من أجل اعتمادها قبل المصادقة عليها من مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأكد الهاشمي أن توجيهات الأمانة العامة باتحاد الكرة، ترتكز على أهمية المحافظة على المكتسبات التي نجحنا في تحقيقها خلال الموسم الرياضي المنصرم، والذي شهد تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة بدولة الإمارات منذ بداية تفشي الجائحة، وتكللت كل جهودنا المشتركة في وصول جميع مسابقاتنا المحلية إلى المحطات الأخيرة وتتويج الفرق الفائزة.

يذكر أن اتحاد الكرة يعد من الاتحادات السباقة والرائدة على المستوى الآسيوي في إعداد بروتوكول خاص للمباريات في ظل جائحة كورونا، والذي تم تطبيقه بنجاح في جميع مسابقات الاتحاد ورابطة أندية المحترفين خلال الموسم الرياضي الماضي، وكذلك خلال المباريات القارية والدولية التي أقيمت في الدولة، التي حظي تنظيمها بإشادة واسعة من جميع الأندية والمنتخبات المشاركة

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