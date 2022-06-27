الوصل.. شكراً هيلمان "انتهت العلاقة"

المصدر: دبي - علي شدهان

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وجه الوصل الشكر إلى البرازيلي أودير هيلمان مدرب فريق النادي الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم القادم.

عقبة مهمة

وبانتهاء العلاقة مع هيلمان، يكون الوصل قد اجتاز عقبة مهمة في طريق إعادة بناء فريقه الأول وفقاً لرؤية وتصور الإدارة الحالية لشركة الوصل لكرة القدم.

فريق قوي

وتعتزم إدارة الوصل لكرة القدم برئاسة أحمد الشعفار، إلى بناء فريق قوي بمقدوره المنافسة على ألقاب بطولات الموسم الجديد.

خطوات عملية

وفعلياً، خطت الإدارة الوصلاوية الحالية، خطوات عملية في طريق بناء فريق وصلاوي قوي، بإنجاز صفقات التعاقد مع الدولي عمر عبدالرحمن "عموري"، والمغربي سفيان بوفتيني، والتعاقد مع الأخوين عبدالله وناصر سالم ناصر، إضافة إلى التجديد للبرازيلي "المقيم" دوغلاس.

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