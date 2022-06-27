بمشاركة 3000 طالب وطالبة "ألعاب مدارس دبي" تطفئ شمعتها الثانية بنجاح كبير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أسدل مجلس دبي الرياضي الستار على النسخة الثانية من "ألعاب مدارس دبي"، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها للمدارس في دبي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ونظمتها شركة "إي أس أم"، خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى يونيو 2022 بالتعاون مع المدارس الخاصة بدبي.

وشهدت "ألعاب مدارس دبي" مشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة تنافسوا في 13 لعبة رياضية هي:

كرة السلة، البادل تنس، ألعاب أصحاب الهمم، الجمباز، الريشة الطائرة، الجولف، الكريكت، السباحة، التنس، الجمباز الإيقاعي، الشطرنج، والألعاب الالكترونية.

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