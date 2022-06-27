صفقات «الميركاتو» منافسات قوية بين الأندية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يشهد «ميركاتو اللاعبين» الصيفي، تنافساً كبيراً بين الأندية، لاقتناص صفقات جديدة قبل انطلاق فترة التحضيرات للموسم المقبل 2022 - 2023، ونجح عدد من الأندية في إبرام صفقات عدة، فيما تمسكت أندية بلاعبيها، رافضة التنازل عنهم، وتؤكد المؤشرات الكشف عن صفقات نارية في الفترة المقبلة، ما يبشر بموسم قوي، وظهر نادي شباب الأهلي، منجماً للنجوم، بفضل قاعدته المميزة على مستوى المراحل السنية، بالإضافة للرؤية الواضحة بشأن التعاقدات الجديدة، فيما يستعين العين بـ «أكسير الشباب»، من خلال تمسكه بخفض معدل أعمار لاعبيه، وفي المقابل، توجد تعاقدات مميزة في أندية الوصل والشارقة والوحدة.

وتتلقى إدارة شباب الأهلي دائماً، طلبات لاستعارة عدد من اللاعبين، سواء من نجوم الفريق الأول أو الرديف والمراحل السنية، وكان أبرزهم أحمد جشك، والذي لفت الأنظار مع كلباء على سبيل الإعارة، وما زال مطلوباً في أندية أخرى، وطلبت إدارة دبا الفجيرة، استعارة سبيل جاسم، 22 عاماً، كما أن حمدان ناصر، الذي أعاره «فرسان دبي» الموسم الماضي لخورفكان، قريب من البطائح، ومن أبرز الصفقات، انتقال«عموري»، للوصل، وماجد حسن للشارقة، بهد انتهاء عقديهما مع شباب الاهلي ما يؤكد عزم الفريقان على المنافسة بقوة الموسم المقبل.

ولم يتوقف الوصل عند «عموري»، بل تعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني، ليكون أبرز تعاقدات الأجانب حتى الآن، بالإضافة لاستمرار لاعب المنتخب فابيو دي ليما بالفريق، وفي الوقت نفسه، يسعى العين إلى الحفاظ على معدل أعمار لاعبيه، البالغ 24.9 سنة، بعدم التعاقد مع أي لاعب يتجاوز عمره 30 سنة، ويعد الحارس خالد عيسى، هو الأكبر سناً بين لاعبي الفريق، (32 عاماً)، نظراً لتميزه ولحاجة الفريق إلى عنصر الخبرة في مركز حارس المرمى.

واستعاد الوحدة، المهاجم تيغالي، مع نهاية عقده مع النصر، تنفيذاً لرغبة مدربه الجديد كارفالهال، في تقوية خط الهجوم، مع تمسك «العنابي» بمهاجميه عمر خريبين وبيدرو كوندي، فيما نجح عجمان في تجديد استعارة سعيد سليمان، وتوجد صفقات أخرى تقوم بها الاندية في فترة «الميركاتو» الحالي.

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