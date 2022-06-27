«الأبيض» مع الأردن واليمن بكأس العرب تحت 20 عاماً

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أسفرت قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، والتي أجريت أمس في مدينة الدمام بالسعودية، عن تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويلعب منتخب الإمارات في المجموعة الثانية مع الأردن واليمن.

وتضم المجموعة الأولى السعودية وموريتانيا والعراق، والثالثة الجزائر ولبنان وليبيا، والرابعة مصر وعمان والصومال، والخامسة تونس والبحرين وجيبوتي، والسادسة المغرب والسودان وفلسطين.

ينظم البطولة الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس في مدينة أبها بالسعودية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في القاهرة.

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