راشد عيسى ينضم إلى حتا

المصدر: (حتا – محمد فضل)

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أعلن نادي حتا التعاقد مع الدولي السابق راشد عيسى قادماً من العربي في صفقة انتقال حر، ويبحث راشد عيسى عن مجد جديد مع فريق «الإعصار»، حيث سبق له ارتداء ألوان الوصل والعين والمنتخب. وأكد علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا أن التعاقد مع راشد عيسى مكسب، حيث يتمتع اللاعب بإمكانات وخبرات كبيرة من خلال رحلته في ملاعب «المحترفين» و«الهواة»، وأشار إلى أن حتا سيعلن في غضون أيام عن المحترفين الجدد الذين سيستعين بهم الجهاز الفني خلال الموسم الكروي الجديد.

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