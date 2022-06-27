«النادي المئوي» منصة جديدة للأرقام القياسية لدوري المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أطلق مركز «فوروارد سبورتس» المتخصص في الإدارة الرياضية وأرقام وإحصائيات اللاعبين منصة «النادي المئوي للمحترفين» لرصد الأرقام القياسية للدوري الإماراتي للمحترفين كأول منصة إماراتية في هذا المجال.

وترصد المنصة الأرقام القياسية منذ بداية تطبيق نظام الاحتراف موسم 2009-2008، أبرزها إحصائيات وأرقام الأندية واللاعبين ومدربين وحكام الذين تجاوزوا الرقم «مائة» في الدوري.

وقال منصور عبدالله المتخصص في الإدارة الرياضية، نائب رئيس لجنة الإحصاء والتوثيق باتحاد الكرة، مؤسس المنصة إنها الوحيدة المختصة بالأرقام المئوية والقياسية للكرة الإماراتية في عهد الاحتراف، ولم يتم توثيقها من قبل، مؤكداً أن الهدف من المنصة ليس ربحياً وإنما الهدف أن تصبح مرجعاً موثقاً لدوري المحترفين، وإن النادي المئوي يهتم بالأرقام المئوية ورصده لكل عناصر المنظومة حتى بالنسبة للحكام وعدد مبارياتهم على سبيل المثال، وأن الفكرة بدأت منذ عامين.

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