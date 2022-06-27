العين يسعد جماهيره بتمديد عقد المدرب ريبروف

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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أسعد العين جماهيره بإنجاز وإغلاق أول وأهم الملفات المفتوحة على طاولة الإدارة قبل بداية الموسم الجديد، وذلك بتمديد عقد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، لمدة موسم إضافي لغاية يونيو 2023، ليضع حداً للشائعات التي أشارت إلى اعتزام المدرب المتميز الرحيل بنهاية مدة عقده بسبب ظروف خاصة به.

وحقق ريبروف، الذي تولى تدريب العين يونيو العام الماضي خلفاً للبرتغالي بيدرو ايمانويل، نجاحات بارزة مع الفريق إذ أصبح أول مدرب بتاريخ العين لا يخسر في أول 12 مباراة بالدوري، وحقق 20 فوزاً كأكثر المدربين الذين مروا على العين تحقيقاً للفوز بأول موسم، وهو أكثرهم جمعاً للنقاط، كما أعاد للفريق شخصيته القوية، وقاده لمنصات التتويج بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين، بعد ثلاثة مواسم تراجع خلالها الزعيم في الأداء والنتائج لتغيب عنه البطولات، كما نجح في إعادة اكتشاف عدد من الشباب، ووظف مقدراتهم الفنية والبدنية ليتألقوا على نحو ملفت خلال مشاركاتهم، لتصبح للعين دكة بدلاء قوية لأول مرة منذ وقت ليس بالقصير.

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