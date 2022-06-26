إشادة بورشة عمل رابطة المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أشاد شركاء رابطة المحترفين من الأندية، بأجواء النقاش المثمر والبناء في ورشة العمل الموسعة التي عقدت في فندق ميدان بدبي، أول من أمس، استعداداً للموسم الجديد 2022-2023، وتم خلالها الإعلان عن روزنامة الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع اللجان المختصة في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بشأن تجمعات المنتخب الوطني الأول، ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما تم خلالها بحث تعديلات لوائح المسابقات والعمليات.

وقال حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية: «نحن سنوياً نعقد هذه الورشة، ونعرض من خلالها اللوائح وروزنامة الموسم الجديد، ونحن سعداء بتجاوب الأندية، وبالتعاون معهما ومع اتحاد الكرة، على إنجاح مسابقاتنا، لأننا فريق عمل واحد».

من جانبه، قال أحمد مبارك، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة: «نشكر الرابطة على مجهودها الواضح في إعداد روزنامة الموسم الجديد، وبطريقة عرضها، والتي كان جميع الأندية في انتظارها، لوضع برنامج التحضير للموسم الجديد بشكل نهائي».

وأضاف: «الروزنامة الجديدة تناسب الجميع، وكانت هناك ملاحظات وتساؤلات من بعض الأندية، وتم توضيح كل الأمور، وكل ما دار في الورشة، سوف ننقله لمسؤولي الإدارة الفنية بالنادي ليتم العمل عليه».

فيما قال أحمد الشامسي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين: «نشكر الرابطة على الإعداد والتنظيم الجيد لورشة العمل، وهو ما سهل من مهمة الاطلاع وفهم اللوائح الجديدة بما يصب في صالح الكرة الإماراتية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية».

أما جمال بوهندي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، فقال: «سعيد بحضور أول ورشة عمل لعرض روزنامة ولوائح الموسم الجديد، وسعيد بتجاوب الأندية، والشرح الوافي من قبل مسؤولي الرابطة لكل أسئلة الحضور».

وأضاف: «كانت هناك أمور لم تكن واضحة، وكان فيه تجاوب وردة فعل مباشرة أزالت أي غموض، ونتمنى المزيد من العمل الناجح للرابطة، ونشكرهم على هذا الجهد، والرابطة دائماً متميزة في عملها بما يسهم في تطوير منظومة الكرة بالدولة».

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