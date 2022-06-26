موسم استثنائي.. 5 توقفات لمشاركات «الأبيض» والمونديال

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أعلنت رابطة المحترفين، روزنامة الموسم الكروي الجديد 2022 - 2023، الذي سيكون استثنائياً، لضغط الجولات، في ظل وجود 5 توقفات، لظروف مشاركات المنتخب المقبلة وفترة إقامة مونديال 2022، حيث يبدأ الدوري 2 سبتمبر المقبل، ويختتم 26 مايو 2023، وينطلق كأس المحترفين 11 أكتوبر، وتقام مباراة السوبر 25 ديسمبر.

وتم الاتفاق مع لجان اتحاد الكرة بشأن تجمعات «الأبيض» ومباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبحثت رابطة المحترفين تعديلات لوائح المسابقات، خلال ورشة العمل الموسعة، التي عقدت أمس، في فندق ميدان بدبي، بحضور حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وطارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة الرابطة، وممثلو إدارات الرابطة، واتحاد الكرة والأندية وبحضور وسائل الإعلام، وساد الورشة أجواء إيجابية بهدف توحيد الجهود لمواصلة تطوير الكرة الإماراتية، وفق استراتيجية 2020-2030.

بداية

وينطلق الموسم والذي يستمر 267 يوماً، بمباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، ويشهد شهر سبتمبر إقامة الجولة الثانية يومي 9 و10 منه، والثالثة يومي 15و16 من الشهر نفسه. زسيكون أول توقف لتجمع المنتخب الأول يوم 17 سبتمبر.

ويعود الدوري بالجولة الرابعة يومي 1 و2 أكتوبر، وتقام الخامسة يومي 7 و8 من الشهر نفسه، فيما تبدأ المرحلة الأولى من كأس المحترفين يومي 11 و12 أكتوبر، ثم تقام 3 جولات للدوري وهي السادسة يومي 15 و16 أكتوبر والسابعة يومي 22 و23 منه، والثامنة يومي 28 و29 أكتوبر.

كأس الرابطة

تعود كأس رابطة المحترفين بالجولة الثانية يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتقام جولتان من الدوري في شهر نوفمبر قبل التوقف الدولي بسبب مباريات مونديال 2022، حيث تقام الجولة التاسعة يومي 5 و6 منه والعاشرة يومي 11 و12 نوفمبر.

ويقام الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين، يومي 24 و25 نوفمبر، ذهاباً، و11 و12 ديسمبر، إياباً، ويعود دوري المحترفين بعد توقفه خلال فترة كأس العالم بالجولة 11، وتقام يومي 15 و16 ديسمبر، فيما تقام الجولة 12 يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

كأس السوبر

وتم استعراض موعد إقامة مباراة كأس السوبر في 25 ديسمبر، وتقام قبل فترة التوقف الثالثة والخاصة بمشاركة المنتخب الوطني الأول في «خليجي 25»، على أن يعود دوري أدنوك بالجولة 13 يومي 22 و23 يناير 2023، والجولة 14 يومي 27 و28 من الشهر نفسه، فيما يتوقف الدوري للمرة الرابعة لمشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، خلال شهر فبراير، وتأهل شباب الأهلي لدور الـ16.

عودة

ويعود الدوري بالجولة 15 يومي 12 و13 فبراير 2023، والجولة 16 يومي 17 ومنه 18، والجولة 17 يومي 25 و26 من الشهر نفسه، وتقام الجولة 18 يومي 3 و4 مارس، والجولة 19 يومي 10 و11 من الشهر نفسه، ثم يتوقف الدوري للمرة الخامسة لمشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا للمنتخبات التي تستضيفها الدولة.

ويستأنف الدوري بالجولة 20 يومي 8 و9 أبريل المقبل، وتقام الجولة 21 يومي 16 و17منه، بينما يقام ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 20 أبريل ثم يعود الدوري بالجولة 22 يومي 24 و25 من الشهر نفسه.

ويقام لقاء العودة لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين 2 مايو، وسيكون النهائي 17 منه وتقام الجولة 23 للدوري يومي 5 و6 مايو والجولة 24 يوم 13 مايو، والجولة 25 يوم 21 منه، بينما تقام الجولة الـ26 والأخيرة يوم 26 مايو في ختام الموسم الكروي.

تعديلات

وشهدت الورشة مناقشات إيجابية على تعديلات لوائح المسابقات والعمليات الخاصة بكل من دوري أدنوك للمحترفين، كأس رابطة المحترفين، كأس السوبر، دوري المحترفين تحت 21 عاماً، ولائحتي الاستادات، والمعدات، ودليل الأمن والسلامة، دليل بطاقات الاعتماد ولائحة برامج الشباب.

بند جديد

وعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين، تمت مناقشة إضافة بند جديد، ينظم المشاركة في دوري الأبطال في حال وجود أكثر من بطل مرشح للمشاركة في المسابقة يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدولة، فسيتم تحديد الآلية الخاصة بالمشاركة بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الرابطة، وبالتنسيق مع اتحاد الكرة دون الإخلال بالمعيار الرياضي واللوائح المنظمة للاتحاد الآسيوي.

أما فيما يتعلق بعقود اللاعبين الاحترافية فتلتزم الأندية بتسليم نسخة عن جميع العقود الاحترافية الموقعة مع اللاعبين في أي من قوائم التسجيل للنادي لإدارة التراخيص بالرابطة في موعد أقصاه 10 أيام عمل من إغلاق فترتي الانتقالات، خلال الموسم أو 10 أيام عمل من تاريخ العقد، في حال تسجيله خارج فترتي الانتقالات خلال الموسم.

30 لاعباً

وتمت مناقشة أعداد اللاعبين المشاركين في المسابقة، بحيث يكون 30 لاعباً عوضاً عن 36، مقسمة بواقع 20 لاعباً من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2006 وما قبل، وعدد 5 لاعبين كحد أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وعدد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى دون تحديد الجنسية، على أن يتم منح الأندية الحق بتسجيل اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات وأبناء المواطنات في الخانات المخصصة للاعبين الأجانب أو المقيمين أو مواليد الدولة.

كما تمت مناقشة مشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قوائم النادي باتحاد الكرة بشرط أن يكونوا أتموا 16 عاماً، في تاريخ المشاركة، وتم اعتماد ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمواليد والمقيمين على 8 لاعبين، وإلغاء بند وجوب تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية (ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات) في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق.

تعديل موعد

وجرت مناقشة الاشتراطات المطلوبة لتعديل موعد أو تاريخ مباراة بناءً على طلب النادي، فيتوجب التقدم بالطلب قبل أسبوع على الأقل من موعد إقامة المباراة، على أن يشتمل الطلب على الموعد والتاريخ وسبب التعديل وموافقة الطرف الآخر، فيما يكون القرار النهائي في هذا الشأن وفقاً لتقدير الإدارة التنفيذية.

رش الملعب

وبخصوص رش أرضية الملعب بالمياه، تم مناقشة أنه يجب على النادي المضيف الالتزام برش أرضية الملعب في الفترة قبل ساعة واحدة من بداية المباراة، وفقاً لمدة لا تقل عن خمس دقائق، على أن يرجع قرار إلغاء فترة الرش الإلزامية من عدمه لحكم ومراقب المباراة بعد الأخذ بالاعتبار الظروف المناخية السائدة، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بإبلاغ مراقب المباراة عن توقيتات رش الملعب في الاجتماع التنظيمي المنعقد قبل ثلاث ساعات من بداية المباراة، وفي حال رش الملعب وعدم إخبار مراقب المباراة، أو في حال رغبة النادي برش الملعب قبل وصول مسؤولي المباراة، يجب إبلاغ مسؤولي شركة البث التلفزيوني ومسؤول شركة شاشات العرض الإلكترونية برش الملعب، وفي حال مخالفة ذلك يتم تغريم النادي طبقاً لإجراءات ضبط الجودة، وإلزامه بالتعويض عن أي أضرار قد تلحق بمزودي الخدمة للرابطة بناءً على تقرير معتمد من الرابطة بقيمة الأضرار.

3 أدوار

وعلى صعيد مسابقة كأس رابطة المحترفين، تم مناقشة إقامة 3 أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، فيما تم إلغاء مباريات تحديد المراكز للفرق التي تغادر، كما تم مناقشة مشاركة بطل دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين، بداية من دور الثمانية، وفي حال كان بطل دوري أدنوك للمحترفين هو بطل كأس رابطة المحترفين، يصعد وصيف بطل كأس رابطة المحترفين.

3 لاعبين

وتم مناقشة إلغاء بند إلزام تسجيل 3 لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية، وممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق، كما أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات على 10 لاعبين، وداخل الملعب 6 لاعبين في الوقت ذاته.

وبخصوص كأس السوبر، تم مناقشة ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات على 8 لاعبين.

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