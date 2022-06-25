العين يمدد عقد مدربه ريبروف لغاية 2023

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، رسمياً، تمديد التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، ليستمر على رأس الجهاز الفني حتى يونيو 2023، من خلال تفعيل بند تجديد التعاقد لمدة موسم إضافي قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين بناءً على الرغبة المشتركة.

وتزامن تمديد تعاقد ريبروف مع اكتمال الترتيبات كافة للتحضير للموسم الجديد، وأعرب المدرب الأوكراني في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي عن امتنانه وتقديره لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على احترافية ورقي التعامل، وتهيئة الأسباب لتحقيق الأهداف المأمولة، كما عبر عن شكره لجمهور نادي العين على الدعم المتواصل والمساهمة الفعلية في تحقيق الأهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز