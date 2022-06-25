6 مباريات ودية للشارقة في معسكر النمسا

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت شركة نادي الشارقة لكرة القدم عن برنامج إعداد للفريق الأول للموسم الجديد، الذي يستمر 53 يوماً، ويتكون من 4 مراحل، ويبدأ تجمع الفريق 4 يوليو لإجراء الكشف الطبي بمستشفى الجامعة بالشارقة، راعي الفريق الأول والشريك الطبي للنادي، ويعقب الفحوصات فترة الإعداد الأولى، ثم تغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي في النمسا، وتحتضن مدينة باد وولترسدورف المرحلة الثانية للإعداد من 18 يوليو حتى الأول من أغسطس، وتتضمن 3 مباريات ودية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة 4 أغسطس في مدينة باد لويبرسدورف، وتشمل 3 مباريات ودية أخرى، ويعود الفريق إلى الدولة 17 أغسطس لإكمال المرحلة الأخيرة من الاستعدادات، ويؤدي مباراة ودية باستاد الشارقة يوم 25 أغسطس قبل خوض منافسات الموسم.

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