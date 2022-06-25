المصري خالد محمود مدرباً لكرة صالات مليحة

المصدر: مليحة - البيان

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تعاقد نادي مليحة الرياضي مع المدرب المصري خالد محمود ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة قدم الصالات في ظل طموح النادي وسعيه للعودة إلى صدارته في الموسم المقبل. وجرى التوقيع في مقر النادي بحضور رئيس مجلس إدارة النادي محمد سلطان الخاصوني وحضور فيصل الحمادي مشرف الإدارة الرياضية، ويمنح العقد المدرب الجديد كامل الأدوار لتدريب الفريق وتأهيله بأفضل الإمكانات، وذلك لموسم واحد 2022/ 2023 علاوة على الاستفادة من خبرات المدرب ومشواره الرياضي الكبير من لاعب لكرة الصالات إلى مدرب لعدد من الأندية المصرية بجانب تدريبه بدوري كرة قدم الصالات السعودي.

ويمتلك المدرب المصري خالد محمود خبرة كبيرة وصاحب إنجازات عدة ومنها الحصول على الدوري المصري الممتاز لكرة الصالات مع فريق مصر للمقاصة منذ 2011 وحتى 2020، بجانب التأهل مع فريق رضوي السعودي والصعود للبلاي أوف في الدوري السعودي والحصول على المركز الثاني.

من جانبه، تمنى فيصل الحمادي للمدرب التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة مع النادي وقيادة الفريق لتحقيق إنجاز نوعي في دوري كرة قدم الصالات خلال الموسم المقبل، وتقديم أفضل ما لديه من خبرات لتساهم في تعزيز مركز الفريق في جدول دوري الصالات، فيما أعرب المدرب المصري خالد محمود عن شكره لإدارة نادي مليحة الرياضي على الثقة الكبيرة واختياره لتولي إدارة وتدريب فريق كرة قدم الصالات، مؤكداً استعداده للبدء بمهامه والدخول في تحدٍ جديد، وأن يقدم الفريق نتائج إيجابية في الموسم المقبل، متمنياً أن يقدم كل ما يملك من خبرات اكتسبها في مشوراه الرياضي السابق، وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين وأن يشكلوا إضافة ودعماً قوياً للعبة كرة قدم الصالات في دولة الإمارات.

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