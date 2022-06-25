انطلاق دوري أدنوك للمحترفين 2 سبتمبر والسوبر 25 ديسمبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حددت رابطة المحترفين الإماراتية في الورشة التي نظمتها اليوم انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023، بيومي 2 و3 سبتمبر وحددت تاريخ 25 ديسمبر لانطلاقة كأس السوبر.

وأشارت الرابطة إلى أن الدوري سيكون مستقرا وبدون تغييرات من سبتمبر إلى ديسمبر 2022 ومن الممكن حدوث تغييرات في الشهور التالية وفق البطولات والارتباطات للمنتخبات والأندية

واعتمدت الرابطة انطلاقة كأس المحترفين يومي 11 و 12 أكتوبر 2022 ، بينما تتقام المباراة النهائية يوم 17 مايو 2023.

كما اعتمدت بند في حال وجود أكثر من بطل مرشح للمشاركة في دوري أبطال آسيا، يزيد عدد المقاعد المخصصة للدولة، ويتم تحديد الآلية الخاصة بالمشاركة بناءً على قرار يصدر من مجلس إدارة الرابطة، وبالتنسيق مع اتحاد كرة القدم، دون الإخلال بالمعيار الرياضي واللوائح المنظمة للاتحاد الآسيوي.

و‏في مسابقة ‎كأس رابطة المحترفين، تم اعتماد إقامة ثلاثة أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب بالدور الأول ودور الثمانية ودور الأربعة، على أن يكون النهائي من مباراة واحدة، فيما تم إلغاء مباريات تحديد المراكز للفرق التي تغادر البطولة.

و ‏تم اعتماد مشاركة بطل ‎دوري أدنوك للمحترفين وبطل ‎كأس رابطة المحترفين بداية من دور الثمانية في كأس رابطة المحترفين وفي حال كان نفس الفريق هو البطل للدوري وكأس الرابطة يشارك وصيف بطل كأس الرابطة.

و ‏ألغت الرابطة بند تسجيل 3 لاعبين مواطنين وممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية في قائمة مباريات ‎كأس رابطة المحترفين من مواليد 99 فما فوق، ويجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات عن 10، وداخل الملعب 6 في ذات الوقت.

وتم ‏اعتماد بند بأنه يجب تسليم جميع العقود الاحترافية الموقعة مع اللاعبين، في أي من قوائم التسجيل للنادي، لإدارة التراخيص بالرابطة في موعد أقصاه 10 أيام عمل من إقفال فترتي الانتقالات خلال الموسم، أو 10 أيام عمل من تاريخ العقد، في حال تسجيله خارج فترتي الانتقالات خلال الموسم.

واعتمدت الرابطة قيد ومشاركة اللاعبين في ‎دوري أدنوك للمحترفين، بحيث تضم قائمة كل فريق 30 لاعباً عوضاً عن 36، منهم 5 لاعبين كحد أقصى من فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات وفق قيود محددة، وعدد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى دون تحديد الجنسية.

وفي ‎كأس السوبر الإماراتي، تم اعتماد أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات عن 8 لاعبين.

التغييرات الخمسة في المباراة مستمرة في جميع المسابقات بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم استمرارها.

رابطة المحترفين الإماراتية:



الجولة الأولى لـ #دوري_أدنوك_للمحترفين 2 و3 سبتمبر 2022#كأس_السوبر - 25 ديسمبر#كأس_المحترفين ينطلق يومي 11 و12 أكتوبر 2022

المباراة النهائية 17 مايو 2023#البيان_الرياضي pic.twitter.com/zASHdCxx87 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 25, 2022

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