«المحترفين» تناقش مع الأندية أجندة الموسم الجديد اليوم

المصدر: متابعة - العوضي النمر

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تستعرض اللجنة الفنية في رابطة المحترفين برئاسة حسن طالب الأجندة المقترحة لمسابقات الموسم الكروي المقبل وتعديلات اللوائح وموعد انطلاقة مختلف الأنشطة التي تنظمها الرابطة .

وذلك خلال ورشة العمل التي ستقام عصر اليوم في فندق ميدان بدبي مع ممثلي الأندية المشاركة في مسابقات الرابطة، ويشهدها ممثلا ناديي البطائح ودبا الفجيرة الصاعدين لدوري أدنوك،ويشارك في الورشة عدد من الخبراء والمختصين للاستماع إلى آرائهم في تقييم الموسم المنتهي والمقترحات التي تساهم في الارتقاء بالمسابقات وتطوير الأداء بما ينعكس إيجاباً على تطور المنتخبات، وستقدم اللجنة الفنية تقريراً عن أنشطة الموسم الأخير.

وتواجه رابطة المحترفين تحدياً كبيراً خلال إعدادها لأجندة الموسم الجديد نظراً لتعدد المشاركات خلال الموسم الجديد.

حيث يتوقف الدوري مرات عدة، خلال منافسات مونديال 2022، وكأس الخليج التي ستقام في يناير 2023، ودوري أبطال آسيا، التي يشارك فيها 3 أندية، وبطولة غرب آسيا، التي ستقام في الإمارات مارس المقبل، وكأس آسيا في يونيو المقبل، بجانب برامج إعداد المنتخبات والتي تتحدد لاحقاً، وتنتظره الرابطة لتحديد موقفها من الفترات المطلوبة لإعداد المنتخبات.

ويحتاج «الأبيض» إلى وقت مناسب للاستعداد لبطولة كأس آسيا، ما يتطلب ضرورة إنهاء المسابقة في بداية مايو، لكي يكون هناك وقت كافٍ لإعداد المنتخب والمشاركة في نهائيات البطولة خلال يونيو2023، ما لم يطرأ جديد في موعدها بناء على الدولة التي سوف تستضيف البطولة بعد اعتذار الصين.

يذكر أن النسخة الجديدة لدوري أدنوك للمحترفين سوف تنطلق 2 سبتمبر المقبل، وتشهد مشاركة 5 لاعبين أجانب مع كل فريق، وزيادة عدد اللاعبين من الفئات المستثناة إلى 5 لاعبين، وتقليل عدد اللاعبين المسجلين بقوائم الأندية من 36 لاعباً إلى 25 لاعباً مما يتيح الفرصة أمام اللاعبين المواطنين للانتقال لأندية أخرى واللعب بشكل أساسي،ما يخدم المنتخبات.

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