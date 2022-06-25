شرطة دبي تشارك في «دولية روتردام»

المصدر: (دبي - وام )

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تشارك فرق شرطة دبي في دورة الألعاب الشرطية الدولية التي تستضيفها مدينة روتردام الهولندية خلال الفترة من 21 إلى 31 يوليو المقبل، وتجمع الدورة أكثر من 10 آلاف رجل شرطة من حول العالم يتنافسون في حوالي 70 مسابقة رياضية.

حيث تشارك شرطة دبي في الكروس فيت والدراجات والتجديف وغيرها. وقال المقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: هدفنا من المشاركة هو الوجود في هذا المحفل الشرطي الدولي الكبير وتقديم صورة عن القدرات الرياضية لرجل الشرطة الإماراتي، وتجسيد صورة من الواقع الإماراتي في هذا الأولمبياد.

وأضاف، توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واضحة بضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لرجال الشرطة سعياً لرفع معدل لياقتهم البدنية ليكون مؤهلاً لحماية المجتمع وأفراده، وفي نفس الوقت تلبية هواياته الرياضية وتحقيق طموحاته، وتسعى إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إلى استثمار كل فرصة لتقديم يد العون والمشاركة في أي حدث رياضي يهم المجتمع ويفيد أفراده، وفي نفس الوقت يكون بمثابة طريقة للتواصل الإيجابي مع الآخرين، ومن هنا جاء قرار استضافتنا لفعاليات اليوم الأولمبي أول من أمس.

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