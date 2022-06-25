كأس رئيس الدولة تنطلق 5 ديسمبر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الكرة، عن مواعيد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الجديد، 2022 /‏‏‏‏ 2023، التي تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة من دور الـ32، حتى الدور قبل النهائي، الذي يقام من دورين «ذهاب وإياب»، وذلك بعد إلغاء الدور التمهيدي.

وتقام مباريات دور الـ32 للكأس الغالية أيام 5 و6 و7 و8 ديسمبر المقبل، ومباريات دور الـ16 يومي 21 و22 فبراير 2023، ودور الثمانية يوم 7 مارس من العام نفسه، فيما تقام مباراتا ذهاب وإياب الدور قبل النهائي يومي 5 و13 أبريل 2023، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية للكأس الغالية لاحقاً.

وجاء الإعلان عن توقيتات النسخة الجديدة للبطولة، بعد اعتماد مجلس إدارة اتحاد الكرة، نظام النسخة المقبلة من الكأس الغالية، وإلغاء التصفيات التمهيدية.

وكانت النسخة الماضية من الكأس الغالية، أقيمت بنظام تصفيات بالدور التمهيدي لأندية دوري الدرجة الأولى، وتأهل منها حتا والعربي إلى دور الـ16،فيما تأهل الوحدة والشارقة إلى المباراة النهائية، والتي تم تأجيل إقامتها إلى الموسم المقبل، لظروف مشاركة منتخبنا الأول في تصفيات مونديال 2022.

ألية الحكام الأجانب

من ناحية أخرى كشف اتحاد الكرة عن آلية الاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم المقبل، وتبلغ تكلفة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي 170 ألف درهم، يتحملها النادي الذي يطلب قضاة الملاعب الأجانب، على أن يكون تقديم الطلب قبل 21 يوماً من موعد المباراة، مع سداد الرسوم، وإرسال إيصال السداد، للاتحاد بحدٍ أقصى 3 أيام عمل، وسيتم إعلام الأطراف المعنية ذات الصلة، فور الموافقة، وسيضمّ طاقم التحكيم الأجنبي، حكم ساحة، وحكمين مساعدين، وحكم فيديو، وسيكون معهم حكم رابع مواطن، ومساعد حكم فيديو مواطن.

وإذا تقدّم ناديان لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة نفسها، يتحمّل التكلفة النادي الذي تقدّم أولاً، وتحسب من ضمن مبارياته المسموح فيها باستقدام الحكام الأجانب، والتي ستكون 4 مباريات بحد أقصى لأندية المحترفين في مسابقات المحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومباراة واحدة لأندية الدرجة الأولى في الكأس الغالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز