«فرسان دبي» خامس الدوري للمرة الثالثة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أنهى شباب الأهلي، مشاركته في 3 نسخ من دوري المحترفين في المركز الخامس منذ انطلاق النسخة الأولى من دوري المحترفين موسم 2008 - 2009، وفي المرات الثلاث دائماً يكون العين بطلاً للدوري، وبفارق يتجاوز 20 نقطة عن «فرسان دبي».

وفي الموسم المنتهي 2021 - 2022، أنهى شباب الأهلي مشاركته في المركز الخامس، بعدما جمع 42 نقطة، من 26 مباراة، وبفارق 23 نقطة عن العين البطل.

وذلك بالفوز في 12 مباراة، والتعادل في 6، وخسارة 8 مباريات، ومنها 9 انتصارات وتعادل و3 خسائر على ملعبه في استاد راشد، وسجل لاعبو شباب الأهلي 33 هدفاً، وتلقت شباكه 30 هدفاً، وفي ملعبه سجل منها 24 هدفاً، وتلقت شباكه 17 هدفاً.

وفي المرتين السابقتين، شارك في الدوري 12 فريقاً، وانتهت مشاركة شباب الأهلي في المركز الخامس موسم 2011 - 2012، وبفارق 21 نقطة عن العين البطل، إذ جمع «فرسان دبي» 34 نقطة من 22 مباراة، من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 4، وخسارة 8 مباريات، وسجل لاعبوه 45 هدفاً، وتلقت شباكه 42 هدفاً.

ثم كانت المرة الثانية التي يحتل فيها «فرسان دبي» المركز الخامس في موسم 2017 - 2018، وجمع وقتها الفريق 31 نقطة من 22 مباراة، بالفوز في 7 مباريات، والتعادل في 10، وخسارة 5 مباريات، وبفارق 22 نقطة عن العين البطل، وسجل لاعبوه 25 هدفاً، وتلقى مرماه 18 هدفاً.

وفي بقية مواسم الاحتراف، توج شباب الأهلي بطلاً للدوري 3 مرات في مواسم 2008 - 2009، 2013 - 2014 و2015 - 2016، وحل وصيفاً 3 مرات مواسم 2009 - 2010، 2012 - 2013 و2018 - 2019، وفي المركز الثالث، 3 مرات أيضاً مواسم 2014 - 2015، و2016 - 2017 و2020 - 2021.

بينما أسوأ ترتيب وصل إليه شباب الأهلي في عالم الاحتراف، كان المركز الثامن موسم 2010 - 2011، وجمع وقتها 27 نقطة من 22 مباراة، بالفوز في 7 مباريات، و6 تعادلات، و9 خسائر، وبفارق 26 نقطة عن الجزيرة البطل، وحقق لاعبوه أسوأ حصيلة تهديفية في تاريخ مشاركتهم، بتسجيلهم 30 هدفاً وتلقي شباكهم 42 هدفاً.

نتائج متباينة

تباينت نتائج شباب الأهلي، على مدار مشاركته في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنتهي، والذي بدأه بالفوز على مضيفه الإمارات 1 - 0 يوم 19 أغسطس 2021، وأنهاه بالفوز على مضيفه خورفكان 2 - 1 يوم 26 مايو الجاري، وخلال هذا المشوار الطويل، كانت أبرز فترات النتائج السلبية للفريق، تحقيق 3 تعادلات متتالية أمام العين 1 - 1، واتحاد كلباء 0 - 0، والنصر 1 - 1، في الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة.

وكذلك تلقيه 5 هزائم متتالية من الجولة 17 حتى الجولة 21، وتحديداً في الفترة من 26 فبراير إلى 30 أبريل 2022، وذلك من الشارقة 0 - 1، والوحدة 1 - 3، والوصل 0 - 2، والجزيرة 1 - 2، والعين 0 - 1، وفي المباريات الخمس الأخيرة للفريق في الدوري، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة من النصر 1 - 2.

شباك نظيفة

لم يحافظ شباب الأهلي، على نظافة شباكه سوى في 6 مباريات، ومنها مباراتا الظفرة، وحقق فيهما الفوز بنتيجة واحدة 1 - 0، وحل «فرسان دبي» في المركز الثامن في قائمة الأندية الأقوى هجوماً، والمركز التاسع في الأندية الأقوى دفاعاً، ولم يسجل الفريق سوى 3 أهداف بالرأس، وسجلت 5 من أهدافه من خارج منطقة الجزاء.

وحل شباب الأهلي، ثالثاً في عدد التسديدات بـ290 تسديدة، ومنها 123 تسديدة على المرمى، ليأتي ثامناً في قائمة دقة التسديد بنسبة 42.41%، وثالثاً في عدد التمريرات بـ11788 تمريره، وبدقة وضعته خامساً بنسبة 83.90%، وتميز بالتمريرات الناجحة في ملعب الخصم بـ5558 تمريرة، وبمواجهات ناجحة بنسبة 51.07%، ولكنه حل في المركز الـ11 في المواجهات الهوائية الناجحة بنسبة 48.79%.

كما حل الفريق ثانياً في متوسط نسبة الاستحواذ بـ57%، وفي المراوغات الناجحة بـ260 مراوغة، وظهرت البطاقة الحمراء لثلاثة لاعبين لشباب الأهلي طوال الموسم.

بالإضافة إلى 50 بطاقة صفراء، وارتكب لاعبوه 279 خطأ، ليكونوا في المركز قبل الأخير في قائمة أندية المحترفين، مع افتكاك ناجح في المركز الأخير بنسبة 56.91%، وارتكب لاعبوه، 4 ركلات جزاء، واحتسبت لهم 6 ركلات جزاء، و142 ركنية، واكتسبوا 17 نقطة بعد التأخر في النتيجة، وأهدروا 7 نقاط بعد التقدم في النتيجة.

غياب فردي

انعكس تراجع أرقام وإحصائيات الفريق، على اللاعبين أيضاً، ولم يحققوا أي تفوق، مع تواجد المهاجم النرويجي توماس أولسن في المركز الـ30 في قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، مع العلم أن التعاقد معه تم خلال فترة القيد الشتوي، ليعوض غياب الهداف المقيم البرازيلي أيغور جيسوس، والذي تعرض لإصابة في البدايات، وأنهت موسمه مبكراً.

وحل البرازيلي كارلوس أدواردو، في المركز 31 في صناعة الأهداف بـ3 صناعات، وذلك قبل رحيله في فترة الانتقالات الشتوية، وحتى في دقائق اللعب، كان الإيراني أحمد نور الله، الأكثر مشاركة في الفريق بـ1741 دقيقة، ليكون في المركز 51 بين لاعبي دورينا، ما يؤشر على عدم استقرار تشكيلة الفريق طوال الموسم.

وكان اللاعب نفسه الأكثر تسديداً من الفريق بـ44 تسديده وضعته في المركز الـ11، وواحداً من أكثر لاعبي الفريق لمساً للكرة وتمريراً ناجحاً مع الظهير عبد العزيز هيكل، وبدر ناصر الأفضل في العرضيات، ومهدي قائدي الأفضل في المراوغة.

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