35 مدرباً في دبلوم المستوى الأوروبي بالبوسنة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رعى الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس نادي رأس الخيمة السابق دبلوم المستوى الأوروبي للمدربين العرب في البوسنة، والذي أقيم مؤخراً بفندق هيلز بالعاصمة البوسنية سرايفو بمشاركة 35 مدرباً، وقام المحاضرون والمدربون العرب بمعايشة ميدانية للمستوى الأوروبي لكرة القدم من خلال نادي سراييفو أحد أهم أندية البوسنة والهرسك في تقديم للنجوم.

استمر الدبلوم لمدة 60 ساعة واشتمل على محاضرات نظرية وعملية تطبيقية بجانب التركيز على الجوانب النفسية والإعلامية بمشاركة نخبة محاضرين من البوسنة وصربيا والإمارات والسعودية والبحرين، منهم المحاضر الإماراتي الدكتور زكريا العوضي، والذي قدم الكثير من المفاهيم العلمية الرياضية الحديثة، والمحاضر الآسيوي والإعلامي يحيى جابر والمحاضر الآسيوي البحريني عبدالعزيز بوحاجية، وتميزت المحاضرات بالتجديد وتناول الفلسفات الجديدة المتعلقة بكرة القدم.

شارك في الدبلوم من الإمارات الدوليون إسماعيل أحمد محمد، مبارك ياقوت آل علي، عباس إبراهيم البلوشي،عيسى مطر الزعابي وإدريس الحامد وكل من حسين الحرب، شايع المنصوري، ناصر محمد بوجبل، سعود الكعبي، عمران معروف، علي راشد النعيمي، عبدالله محمد البلوشي، سعيد عبدالله باسليمان، حسين عبد العزيز، محمد راشد الكلباني، الدولي إدريس الحامد، محمد شاهين المشرخ، ومن السعودية يحيى محمد جابر، طلال الشهري، عصام علي العبيدي فيصل الحكومي، ومن سلطنة عمان، باسم المزروعي، وليد خصيب السعدي، سليمان عبدالله الراجحي، جاسم يعقوب الراشيدي ومن ليبيا الدولي مصباح يونس شنقب، علي فضل، الدولي مفتاح غزالة ومن البحرين، عباس علي طوق، الدولي عبد العزيز بوحاجيه ومن سوريا الدولي بسام محمد دشان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز