مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة لموسم 2022-2023

المصدر: وام

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حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات بطولة كأس رئيس الدولة موسم 2022 - 2023، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في دور الـ32، حتى الدور نصف النهائي الذي سيلعب بنظام خروج المغلوب من مباراتين.

وتقرر أن يقام دور الـ32 أيام 5 و6 و7 و8 ديسمبر المقبل، على أن تقام مباريات دور الـ16 يومي 21 و22 فبراير 2023.

أما دور الثمانية فسيقام يوم 7 مارس 2023، في حين تقام مباراتي الدور نصف النهائي يومي 5 و13 أبريل 2023، على أن يحدد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

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