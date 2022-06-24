مواعيد مباريات كأس رئيس الدولة لموسم 2022-2023
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حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات بطولة كأس رئيس الدولة موسم 2022 - 2023، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في دور الـ32، حتى الدور نصف النهائي الذي سيلعب بنظام خروج المغلوب من مباراتين.
وتقرر أن يقام دور الـ32 أيام 5 و6 و7 و8 ديسمبر المقبل، على أن تقام مباريات دور الـ16 يومي 21 و22 فبراير 2023.
أما دور الثمانية فسيقام يوم 7 مارس 2023، في حين تقام مباراتي الدور نصف النهائي يومي 5 و13 أبريل 2023، على أن يحدد موعد المباراة النهائية لاحقاً.
مواعيد مباريات بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023 ..#كأس_رئيس_الدولة#البيان_الرياضي pic.twitter.com/Qdum1YyXxS— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 24, 2022