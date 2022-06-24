8 مدربين في النادي المئوي لدوري "أدنوك" للمحترفين

المصدر: وام

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يتواجد 8 مدربين لأندية مسابقة الدوري الإماراتي لكرة القدم، في النادي المئوي لمن قادوا فرقهم في 100 مباراة أو أكثر حيث يتصدر القائمة الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، بينما يتواجد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان حاليا في القائمة بالمركز السادس.

وبحسب احصائيات مركز "فوروارد سبورت "، المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين والأندية والإدارة الرياضية، يتواجد الروماني أولايو كوزمين مدرب الشارقة حاليا على رأس القائمة بمجموع 178 مباراة قاد فيها كل من أندية العين وشباب الأهلي والشارقة، حيث كانت انطلاقته الأولى في الدوري الإماراتي بشهر أكتوبر من عام 2011 مع نادي العين.

ويأتي ثانيا في القائمة المدرب البرازيلي باولو بوناميجو والذي قاد كل من أندية الشباب والجزيرة والشارقة بمجموع 134 مباراة، حيث يتساوى مع المدرب المصري أيمن الرمادي "ثالثا" و الذي قاد كل من أندية دبي وعجمان والإمارات.

وبالنسبة للمدرب بوناميجو فقد تواجد في مسابقة الدوري الإماراتي خلال الفترة من ديسمبر من عام 2009، وحتى نوفمبر من عام 2015، أما أيمن الرمادي فقد قاد كل من أندية الظفرة و دبي وعجمان والإمارات، وكانت آخر فترة له في شهر مايو الماضي مع فريق الإمارات، بينما كانت بدايته مع أندية المحترفين في شهر أكتوبر من عام 2009.

ويحل رابعا المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر بمجموع 117 مباراة، حيث قاد كل من أندية عجمان والشارقة والشباب والفجيرة وبني ياس، وقد خاض مبارياته خلال الفترة من شهر سبتمبر من عام 2008، وحتى مايو 2017.

وخامسا يأتي المدرب البرازيلي باولو كاميلي والذي قاد كل من أندية الإمارات ودبا الفجيرة وخورفكان بواقع 116 مباراة، حيث تواجد خلال الفترة من ديسمبر 2013، وحتى أكتوبر من عام 2022.

ويأتي في المركز السادس المدرب الوطني عبد العزيز العنبري والذي قاد فريق الشارقة في مرتين خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى أكتوبر 2022، وذلك بعدد 114 مباراة، بينما لم يخض حتى الآن أي مباراة مع فريقه الجديد خورفكان.

وفي المركز السابع يأتي المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش والذي قاد فريق النصر في فترتين من سبتمبر 2013، وحتى نوفمبر 2018، حيث خاض مع الفريق خلالهما 104 مباراة.

وثامنا في النادي المئوي لمدربين الدوري الإماراتي يأتي السوري محمد قويض والذي قاد كل من أندية الظفرة ودبا الفجيرة بمجموع 101 مباراة خلال الفترة من سبتمبر 2008، وحتى سبتمبر 2021.

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