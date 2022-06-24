في دورينا .. الأرض لا تلعب مع أصحابها دائماً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تعتبر الأرض من العوامل المؤثرة على مباريات كرة القدم، وتلعب في الكثير من الأحيان إلى جانب أصحابها، وهذا الدور يمكن إيضاحه من خلال نتائج أندية دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي 2022-2021. ففي الموسم الماضي، ظهر عامل الأرض لصالح العين الذي أنهى مشواره بطلاً للدوري برصيد 65 نقطة من 26 مباراة، كما كانت استفادة الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي، من اللعب على أرضهم، واضحة، فيما كان الوحدة والنصر، أكثر الأندية التي لم تستفد من اللعب على أرضها.

واحتل العين صدارة جدول المباريات الأندية عندما تلعب على أرضها برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في 3 مباريات. وتواجد الجزيرة والشارقة في المركزين الثاني والثالث بنفس رصيد النقاط، بعدما حقق كل من الفريقين الفوز في 11 مباراة، وخسرا مباراتين، وشباب الأهلي، في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من الفوز في 9 مباريات.

والتعادل في مباراة، والخسارة 3 مباريات، والوحدة خامساً برصيد 25 نقطة من الفوز 7، والتعادل في 4، وخسارة مباراتين، وخورفكان في المركز السادس برصيد 20 نقطة، من الفوز في 6، والتعادل مباراتين، وخسارة 5، ويأتي الوصل سابعاً برصيد 20 نقطة أيضاً، من الفوز في 5، والتعادل في 5، وخسارة 3 مباريات.

ترتيب

ويأتي عجمان في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 4، والخسارة في 4، وبني ياس في المركز التاسع برصيد 18 نقطة من الفوز في 5، والتعادل في 3، والخسارة 5، والنصر في المركز العاشر برصيد 17 نقطة من الفوز في 5، والتعادل مباراتين، والخسارة 6، واتحاد كلباء في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة من الفوز في 3، والتعادل في 6، وخسارة 4 مباريات.

وجاء الظفرة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 4، والخسارة في 6، والعروبة في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من الفوز في مباراتين، والتعادل في 6، والخسارة 5، والإمارات في المركز الرابع عشر الأخير برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة، والتعادل في 3، والخسارة 9 مباريات.

فيما كان العين، الأقوى هجوماً على أرضه بتسجيل 30 هدفاً، وتلاه الجزيرة 28، والشارقة 25، وكل من شباب الأهلي والوحدة 24، والنصر 22، خورفكان 21، عجمان 19، الوصل 18، وبني ياس 17، وكل من اتحاد كلباء والعروبة 16، والظفرة 15، وأخيراً الإمارات لم يسجل سوى 10 أهداف فقط.

وكان العين أيضاً، الأقوى دفاعاً وبفارق كبير عن منافسيه، بعدما تلقت شباكه 9 أهداف فقط، وتلاه كل من الشارقة والوصل 12 هدفاً، والوحدة 13، وكل من خورفكان والجزيرة 15، وبني ياس والنصر 16، وشباب الأهلي والظفرة 17، اتحاد كلباء 18، عجمان 20، العروبة 25، وتلقت شباك نادي الإمارات 29 هدفاً.

خارج الأرض

أما أكبر المستفيدين من اللعب خارج أرضه، فكانت أندية الوحدة، الشارقة، الوصل والنصر، فيما كان شباب الأهلي والجزيرة أكبر الخاسرين، وحصد العين، 32 نقطة من مبارياته الـ13 خارج الديار، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وبقي في الصدارة، وتلاه الوحدة في المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة.

والشارقة في المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 6 انتصارات، و4 تعادلات، و3 خسائر، والوصل والنصر في المركزين الرابع والخامس برصيد 16 نقطة لكل منهما من 4 انتصارات، و4 تعادلات، و5 خسائر.

واحتل عجمان، المركز السادس برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات، وتعادل وحيد، و7 خسائر، وشباب الأهلي في المركز السابع برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات، و5 تعادلات، و5 هزائم، واتحاد كلباء وبني ياس، في المركزين الثامن والتاسع برصيد 13 نقطة لكل منهما من 3 انتصارات، و4 تعادلات، و6 هزائم، والجزيرة في المركز العاشر برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات، و3 تعادلات، و7 هزائم، والظفرة في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات، وتعادلين، و8 هزائم.

وجاء خورفكان، في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من فوز وحيد، و3 تعادلات، و9 هزائم، والعروبة في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، من فوز وحيد، و3 تعادلات، و9 هزائم، والإمارات في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد، وتعادل أيضاً وحيد، و11 هزيمة.

الأقوى هجوماً

وتشارك العين والوحدة، صدارة الأقوى هجوماً برصيد 27 هدفاً لكل منهما، وبفارق 6 أهداف عن الشارقة في المركز الثاني، وهدفين عن النصر في المركز الثالث، ثم جاء الوصل 18 هدفاً، وخورفكان 17، وكل من عجمان واتحاد كلباء وبني ياس 16 هدفاً، والجزيرة 14، والظفرة 13، والإمارات 11، وكل من العروبة وشباب الأهلي 9 أهداف.

وانفرد العين بصدارة الأقوى دفاعاً بعدما تلقت شباكه 8 أهداف فقط، وتلاه الوحدة 12، وكل من شباب الأهلي والشارقة 13 هدفاً، والوصل 18، وكل من الجزيرة والظفرة 19، وعجمان واتحاد كلباء 20، والنصر 22، وبني ياس 23، وكل من العروبة والإمارات 32، وخورفكان 34 هدفاً.

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