حمدان بن محمد: أثبتنا للعالم أن دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة

المصدر: دبي - البيان

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ثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، دور هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الفعّال، ورعايتها لفعاليات «تحدي دبي للياقة»، الذي أطلقه سموه، لتعزيز مكانة دبي أكثرمدينة نشاطاً وسعادةً على مستوى العالم، وبعث سموه شهادة شكر وتقدير إلى الهيئة جاء فيها «بفضل دعمكم المستمر وروح الإصرار والتحدي التي لا تعرف المستحيل، أثبتنا للعالم أن دبي هي المدينة الأفضل للحياة والعمل والزيارة. فخور جداً بكم وبكل دائرة حكومية وشركة ومؤسسة وأفراد شاركوا في تحدي دبي للياقة هذا العام. شكراً هيئة كهرباء ومياه دبي لمشاركتكم ودعمكم».

وتسلم معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، من هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، شهادة الشكر والتقدير التي ثمن خلالها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، دور الهيئة الفعّال، ورعايتها لفعاليات «تحدي اللياقة».

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تكريمه الهيئة لمشاركتها ورعايتها لمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أصبحت حدثاً سنوياً مرتقباً، ودعوة مفتوحة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية على مدار شهر كامل».

ونظمت فعاليات المبادرة من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2021، لتتيح للجميع فرصة ممارسة أنشطة رياضية متنوعة أو القيام بتمارين جديدة لأول مرة، لتحقيق هدف واحد هو ممارسة 30 دقيقة من التمارين اليومية على مدار 30 يوماً، وعززت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها ورعايتها فعاليات التحدي من خلال شركة «ماي دبي»، من خلال برنامج متكامل لتحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني، والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً لممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والرياضات المختلفة.

دور رئيس

ولعبت «ماي دبي» دوراً رئيسياً في دعم دورة التحدي عام 2021 ، وشجعت سكان دبي وزوارها على إعطاء الأولوية لصحتهم الجسدية والذهنية من خلال الالتزام بتحدي 30X30، بصفتها راعياً رئيسياً لفعالية «تحدي دبي للجري 2021»، التي أقيمت على شارع الشيخ زايد، وشريك المياه الرسمي على مدار 30 يوماً من المبادرة، كما أعلنت «ماي دبي» تمديد شراكتها مع المبادرة لتشمل السنوات الثلاث المقبلة وحتى 2024.

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