العربي يتعاقد مع المدرب الإدريسي

المصدر: أم القيوين – محمد فضل

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أعلن النادي العربي أحد فرق دوري الدرجة الأولى التعاقد مع المدرب المغربي بدر الدين الإدريسي المدير الفني السابق لفريق الظفرة، خلفاً للمدرب الوطني محمد الجالبوت المنتقل لتدريب دبا الحصن.

وحضر توقيع العقد مع المدرب الإدريسي كل من عبد الكريم الزرعوني أمين السر العام وخالد الزارعي المنسق ومدير المركز الإعلامي بالنادي العربي إلى جانب المدرب الإدريسي.

وأكد الزرعوني بأن العقد سيكون لموسم قابل للتجديد وذلك حسب نتائج الفريق، فيما تقرر بداية التجمع يوم 17 يوليو المقبل بملعب النادي في إمارة أم القيوين كما سيكون هناك معسكر داخلي للفريق لمدة 20 يوماً وسيتم تحديد مكان المعسكر الداخلي لاحقاً، مشيداً بالإمكانات والخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب الإدريسي .

والذي تمكن قبل أسابيع من تثبيت أقدام فريق الظفرة في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحادي عشر توالياً مشيراً إلى أن طموحات جماهير العربي كبيرة وتطمح في تكرار انتصارات الفريق التي سطرها خلال الموسم المنصرم والذي كان فيه العربي قاب قوسين أو أدنى من الصعود والتأهل لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي لكن الجولات الأخيرة لم تكن بذات الأداء والمستوى الذي أظهره العربي في الدور الأول ومع انطلاقة مرحلة الإياب.

درس

بدوره قال خالد الزارعي المنسق الإعلامي إن العربي وعى الدرس جيداً وسيظهر الفريق بشكل مختلف مع المدرب الإدريسي وذلك عندما يحين موعد مباريات دوري الدرجة الأولى في سبتمبر القادم .

لافتاً إلى صعوبة المسابقة المقبلة لكن لاعبو العربي سيكونون عند حسن ظن جمهور أم القيوين الذي ضرب أروع الأمثال في التشجيع وكان بحق اللاعب رقم 12 في صفوف الفريق ونتمنى تواجد ذات العدد من الجماهير مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

من جانبه عبر الإدريسي مدرب العربي عن سعادته بالتعاقد مع ممثل إمارة أم القيوين مشيراً إلى انه سيقوم بتسخير كافة خبراته من أجل الفريق وأتمنى أن أكون عند حسن الظن وأن ينجح في قيادة العربي إلى مصاف أندية المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي.

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