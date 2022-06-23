رأس الخيمة تستضيف بطولة كأس العالم المصغرة 2023

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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فازت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بحقوق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة التي ستقام العام المقبل، بعد اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة لتتفوق على عدد من المدن منها مانيلا وبودابست. وسيتم الإعلان عن موعد إقامة البطولة بدقة خلال الأسابيع المقبلة.

وستجمع هذه البطولة 24 منتخباً وطنياً وآلاف المتفرجين في إمارة رأس الخيمة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «يمثل الفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة لعام 2023 إنجازاً آخر ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية لترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضلة للرياضيين والأحداث الرياضية الكبرى، وأود أن أشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة على الثقة التي وضعها بقدرة الإمارة على تنظيم هذه البطولة المرموقة التي تتطلع لاستضافتها العديد من المدن حول العالم.

ولا شك أن فوزنا باستضافة هذه البطولة يتوج نجاحاً لافتاً، ليس لمجتمع إمارة رأس الخيمة فحسب، وإنما لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها، ونحن على ثقة بأن الدعم المقدم من مختلف الأطراف المعنية سيقود إلى تنظيم أكثر بطولات كأس العالم لكرة القدم المصغرة شمولاً وتميزاً وقدرة على استقطاب تفاعل المجتمع حتى اليوم».

وجهة جذابة

من جانبه قال فيليب جودا، رئيس الاتحاد الدولي للكرة المصغرة: «يسعدني أن أعلن عن إقامة بطولة عام 2023 على أرض إمارة رأس الخيمة، الوجهة الجذابة والمميزة لأسباب عديدة، تشمل تمتعها بسجل حافل باستضافة فعاليات رياضية كبرى.

وقد أثارت التجارب السياحية الجذابة والمتنوعة إعجاب لجنة التحكيم، إلى جانب موقع الإمارة الحيوي الذي يجعل وصول المنتخبات والمشجعين إليها أمراً في غاية السهولة، ناهيك عن التزامها بتعزيز النشاط الرياضي في المجتمع. ولا شك أن تنظيم هذه البطولة في إمارة رأس الخيمة سيروج لرياضة كرة القدم المصغرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، وسيسلط الضوء على بصمتها الإيجابية في تنمية المجتمع».

وأضاف فيليب: «نتوجه بخالص التهاني إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على فوزها بحق استضافة بطولة عام 2023 ونتطلع قدماً للتعاون معها لتنظيم حدث رياضي متميز يلبي تطلعات المشاركين والجمهور».

ويعتبر كأس العالم لكرة القدم المصغرة بطولة دولية لكبار الرجال تقام كل عامين وتتنافس فيها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة. ويعني مصطلح «كرة القدم المصغرة» مباريات كرة قدم للهواة بفِرق أصغر.

حيث تركز منافسات الاتحاد على تطوير اللاعبين، وبناء فرق كرة القدم، واللعب العادل والعلاقات بين ملايين المشاركين في رياضة كرة القدم المصغرة حول العالم، إذ شهد عدد اللاعبين نمواً لافتاً في السنوات الأخيرة.

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