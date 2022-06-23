أبوظبي تحتفل بـ قاقرين والجيلي في مهرجان دبلوماسي ورياضي

المصدر: أبوظبي - ياسر قاسم

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احتفلت الأسرة الرياضية السودانية في أبوظبي، بنجمي الكرة السودانية، الدكتور علي قاقرين والجيلي عبد الخير، في مهرجان رياضي دبلوماسي أنيق، أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور إبراهيم الحاج القائم بالأعمال في السفارة السودانية وطاقم السفارة، ومشاركة نخبة من اللاعبين والمدربين السودانيين في الإمارات، يتقدمهم بشارة عبد النضيف وفوزي التعايشة وجميل دفع الله وأبو عبيدة المكي .

ومحمد المتوكل وحموري الشعلة وإبراهيم عبد العظيم حمادة وإسحاق الجزولي ومحمد عطا «محمدو»، وتاج السر عبد الرحيم وكمال نمر وسيد علي والدكتور شمس المعارف بخيت المستشار في مجلس دبي الرياضي، والكابتن عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ، وعبد الله الكنزي السكرتير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد كبير من الإعلاميين والصحافيين.

وجرت في المهرجان مباراة استعراضية للكبار، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المخضرمين والشباب، نالت الرضا والإعجاب من الحضور، وبدأت بعد المباراة فقرات الاحتفال، التي استهلها الكابتن إبراهيم عبد العظيم حمادة «إبراهومة» رئيس الأسرة الرياضية في أبوظبي، مرحباً بالضيوف.

ومشيداً بتاريخ الدكتور قاقرين والكابتن الجيلي، متمنياً عودة الكرة السودانية لسابق مجدها، كما تحدث القائم بالأعمال في السفارة السودانية، مشيراً لدور الرياضة المؤثر في التقارب بين الشعوب، وبالعلاقات التي تربط السودان والإمارات، كما تحدث الدكتور علي قاقرين، معرباً عن سعادته وزميله الجيلي بهذه الزيارة لدولة الإمارات، مشيداً بما وجداه من تكريم واحتفاء على كافة المستويات.

وتحدث أيضاً فوزي التعايشة رئيس الأسرة الرياضية في دبي، كما نقل عبد الله الكنزي، تحيات المسؤولين في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وقام بتكريم الدكتور قاقرين وكابتن الجيلي، وأهدى لهما شعار اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتحدث الكنزي عن العلاقة الوحيدة مع الإمارات، واستذكر تفاصيل تنظيم الديربي السوداني في أبوظبي، نهاية عام 2018، بين الهلال والمريخ.

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