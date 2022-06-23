سهيل بن بطي:أبطالنا أصحاب الهمم أظهروا قدرة الرياضيين الإماراتيين

المصدر: دبي - البيان

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قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة: «تعكس إنجازات أصحاب الهمم الإرادة العالية التي يمتلكونها، وإصرارهم الدائم على رفع راية الدولة في جميع المحافل القارية والدولية، ونتطلع عبر الهيئة إلى مواصلة تمكينهم وتشجيعهم رياضياً بما يتناسب مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

ونأمل بالتعاون مع اللجنة البارالمبية بأن نقدم أفضل دعم لهم لتعزيز فرص مشاركاتهم في مختلف المحافل الدولية بما فيها دورة الألعاب البارالمبية 2024 خاصة وأن هذه البطولة هي واحدة من سلسلة البطولات المؤهلة للأولمبياد الخاص».

جاء ذلك تعليقاً على إنجازات منتخب رفعات القوة الذي توج ببطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لأصحاب الهمم التي أقيمت بمدينة بيونج تيك بكوريا الجنوبية بمشاركة 231 لاعباً مثلوا 19 دولة. وحصدت البعثة ثماني عشرة ميدالية على مستوى الناشئين والكبار بواقع عشر ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات على المستوى الفردي، إضافة إلى حصول المنتخب الوطني على ذهبية الفرق متفوقاً على جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وأضاف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «قدم أبطالنا أداء مبهراً وأظهروا قدرة الرياضيين الإماراتيين على احتلال مواقع الريادة في الرياضات الخاصة رغم وجود منافسين بمستوى عالٍ في البطولة، لذا نقدر الجهد الذي قام به الكادر الفني والإداري لتحقيق هذه الإنجازات، ونأمل أن تساهم هذه المشاركات بتعزيز ثقة رياضيينا بأنفسهم وبقدرتهم على مواصلة النجاحات».

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