سلامات محسن مصبح

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

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طمأنت أسرة الكابتن محسن مصبح حارس منتخب الإمارات المونديالي ورئيس شركة كرة القدم السابق بنادي الشارقة، عموم الرياضيين بتحسن الحالة الصحية للكابتن محسن مصبح الذي تم نقله إلى مستشفى القاسمي بالشارقة في قسم القلب.

حيث تجرى له الفحوصات الطبية اللازمة نتيجة وعكة صحية عارضة، وأكد «سهيل» ابن شقيقته والذي يرافقه في المستشفى أن حالته مستقرة وفي تحسن وفي انتظار استكمال كافة الفحوصات والتشخيص الطبي.

وعبر الرياضيون قاطبة، عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن محسن مصبح، معبرين عن تضامنهم بالدعاء والسؤال عنه منذ دخوله المستشفى التي وجد فيها الرعاية الصحية اللازمة.

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