الصربي نيبوشا فشنيفيتش مدرباً للظفرة لمدة موسم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تعاقد نادي الظفرة رسمياً مع المدرب الصربي نيبوشا فشنيفيتش لقيادة الفريق الأول كرة القدم اعتباراً من الموسم المقبل خلفاً للمغربي بدر الدين الإدريسي، ولمدة موسم واحد.

وتولى نيبوشا (54 عاماً) قيادة أندية راد بيوغراد وفويفودينا نوفي ساد الصربيين، وخاض أكثر من تجربة مع أندية في المجر ومونتنيغرو ولاتفيا، إذ تولى تدريب رودار بليفليا المونتنيغري وحقق معه لقب الدوري موسم 2009-2010، وبطولة الكأس مرتين عامي 2009-2010 و2010-2011، وقاد نادي أوبيست المجري لبطولة الكأس مرتين وكأس السوبر 2014، وكانت آخر محطاته التدريبية نادي ليبايا اللاتفي موسم 2021-2022، قبل الانتقال إلى بودابست هونفيد المجري.

وقال مرشد خلفان المرر رئيس مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم أن إدارة الشركة تعاقدت مع المدرب الصربي الذي لم يسبق له التدريب في المنطقة العربية من قبل، مشيراً إلى أن مدة العقد تبلغ موسماً واحداً.

وأضاف أن المدرب الجديد سيحضر لبدء مهمته مع الفريق قبل أسبوع من بداية فترة الإعداد التي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل، مؤكداً أن اختيار المدرب جاء عن قناعة تامة وبما يتوافق مع طريقة لعب الظفرة والاستراتيجية التي اعتمدها النادي في التعاقد مع المدير الفني، وأن الاختيار جاء بعد المفاضلة بين أكثر من مدرب وللسيرة الذاتية التي يمتلكها بعدما حقق عدد من الألقاب إلى أن تم الاستقرار عليه.

وأشار إلى أن المدرب الجديد سيقوم باختيار اللاعبين الأجانب الجدد بالتشاور مع إدارة شركة الكرة واللجنة الفنية، حيث تم تحديد اختيارات اللاعبين الأجانب والبدء في عرضها على المدرب للاختيار فيما بينهما، خصوصاً وأن النادي قرر عدم استمرار أي من لاعبيه الأجانب السابقين.

وكشف عن أن النادي سيعرض أيضاً على المدرب اللاعبين المنتهية عقودهم من أجل تحديد العناصر التي يرغب في استمرارها من عدمه، إضافة إلى احتياجاته في الموسم الجديد.

وعن معسكر الفريق الخارجي أوضح المرر أن شركة الكرة تفاضل بين أكثر من دولة لإقامة المعسكر وسيتم الاستقرار النهائي خلال الفترة القليلة المقبلة بعد دراسة كل العروض المقدمة.

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