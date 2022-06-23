خليل ومبخوت في قائمة هدافي تصفيات المونديال

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

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احتل نجما الكرة الإماراتية أحمد خليل وعلي مبخوت، مكانة متقدمة ومتميزة في القائمة التاريخية لأفضل الهدافين في نسخة واحدة من تصفيات المونديال، التي تصدّرها الإيراني كريم باقري بتسجيله 19 هدفاً، في تصفيات مونديال 1998.

وجاء أحمد خليل، ثانياً بتسجيله 16 هدفاً مع منتخبنا الوطني في تصفيات مونديال 2018، فيما جاء علي مبخوت، في المركز الرابع بتسجيله 14 هدفاً، في تصفيات مونديال 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، أنه حتى نهائيات كأس العالم 1994، عندما خضعت التصفيات لتعديلات وتنسيق وتوسع هائل، كان الرقم القياسي يخص ستيف ديفيد من ترينيداد وتوباغو، والذي سجل 12 هدفاً في تصفيات 1974.

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