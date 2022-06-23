الإمارات تستضيف «سيمنار الآسيوي»

المصدر: ( دبي - البيان)

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يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم «سيمنار» الاتحاد الآسيوي لمراقبي المباريات المستجدين من منطقة غرب آسيا، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة 50 مراقباً مستجداً. وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة متانة العلاقات بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وثقة الاتحاد القاري في دولة الإمارات باستضافة جميع الأحداث والفعاليات الرياضية المتعلقة بنشاط كرة القدم، وكل منتسبي اللعبة من حكام ومدربين ومحاضرين ومراقبي مباريات والمنسقين الإعلاميين من مختلف قارات العالم.

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