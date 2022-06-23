أجانب «النواخذة» على طاولة النقاش

المصدر: (دبا – محمد فضل )

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تكثف شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة «النواخذة» الصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين جهودها لحسم الملفات المتعلقة بالبحث عن المحترفين الأجانب بعد رحيل هداف الفريق البرازيلي ديغو سيلفا لصفوف فريق الإمارات. ويخطط النادي للتعاقد مع لاعب بديل سوبر يقود هجوم الفريق في دوري المحترفين حسب المواصفات التي تعزز القوة الهجومية للنواخذة.

وربطت بعض فرق النادي بترشيحات للاعبين الأجانب من بينهم الدولي المونتينغري أليكسندر شيكيتش (30 عاماً) لاعب ارتكاز زاغليبي لوبين البولندي، وبجانب اللاعبين المواطنين لم يتم الإعلان عن الأسماء الجديدة المتوقع ضمها للفريق في الميركاتو الصيفي بانتظار الفراغ من المفاوضات مع عناصر تم تحديدها بدقة تلبي معايير رؤية الجهاز الفني.

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