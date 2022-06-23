«فيفا» يمنح الإمارات استخدام الـ «VAR»

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بجهود اتحاد الإمارات في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في مختلف مسابقاته الكروية واعتباره أحد أهم الاتحادات في تطوير هذه التقنية. جاء ذلك بعد حصول اتحاد الإمارات على الموافقة النهائية من «فيفا» وإدراجه كمنظم متمرس فيما يتعلق باستخدام التقنية. وقال سالم الشامسي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد إن الموافقة تؤكد تطور منظومة التحكيم الإماراتية، مشيراً إلى أن هذا النجاح ثمرة عمل متواصل من قبل لجان الحكام السابقة واللجنة الحالية.

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