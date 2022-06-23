10 فعاليات رياضية متنوعة في نهاية الأسبوع بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي إقامة 10 فعاليات رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة خلال نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المناطق بدبي. وتتصدر بطولة سيسادا الدولية للكيك بوكسينغ قائمة الفعاليات التي تقام في نهاية الأسبوع الجاري بدبي، وتقام البطولة بعد غدٍ في قاعة أرينا بمدينة جميرا، والتي يحضرها نجم هوليوود العالمي الملاكم التايلاندي توني جا.

ويتنافس في البطولة نخبة من أقوى أبطال الكيك بوكسينغ في العالم من الصين وفرنسا وإيطاليا وبيلاروسيا وتركيا وإيران وغيرها، وتشهد البطولة إقامة 15 نزالاً، سيكون أبرزها النزال الرئيسي بين البيلاروسي ديزنيس زوييف بطل العالم 2014، وسيواجه الفرنسي جيريمي باييه الذي فاز بالحزام الذهبي العالمي من اتحاد «دبليو بي إم إف» للمحترفين في الملاكمة التايلاندية وحزام الذهب العالمي لبطولة «دبليو إم أو» العالمية للملاكمة التايلاندية، وحافظ على لقبه العالمي لثلاث سنوات متتالية منذ أكتوبر 2019. كما تقام بطولة «إف سي سي» للملاكمة غداً في نادي «في آي سي» للياقة البدنية للرجال بمنطقة القوز 3، والتي تشهد 8 نزالات في مختلف الأوزان.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق هاميلتون أكواتيكس الصيفي للسباحة التي تقام السبت والأحد المقبلين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 7:30 مساءً، ووتقام منافسات النسخة الرابعة من بطولة «ملك الطاولة» الدولية لمصارعة الأذرع التي تنظمها آول إن سبورتس للخدمات الرياضية بعد غداً في ذا سبيس مجمع دبي للاستثمار 2. وتقام بطولة سكيتراتي الثالثة للتزلج بالعجلات في الصالة المغطاة بنادي الوصل الرياضي في الجداف.

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