نجم مانشستر يونايتد يستعد للبريمرليغ في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استهل لوك شو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعداداته لموسم البريمرليغ الجديد من دبي، آملاً في تحقيق عودة قوية للملاعب، بعد غيابه عن العديد من الجولات في الموسم المنتهي بسبب الإصابة.

ونشر حساب مجمع ند الشبا الرياضي، صورة للنجم الإنجليزي أثناء التدريب في ملعب كرة القدم، معلقاً: كان من الرائع أن يكون لوك شو معنا أثناء وجوده في دبي.

ويحاول لوك شو، استثمار ركون الدوري الإنجليزي للراحة الصيفية، لاستعادة جاهزيته، وانتزاع ثقة المدرب الهولندي إيريك تن هاغ، وسط أخبار عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الظهير الأيسر لهوفنهايم، ديفيد راوم، ليكون بديلاً للوك شو، الذي لم يكن مقنعاً في السنوات الأخيرة. وشارك لوك شو في 20 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي في الموسم الأخير، وصنع 3 أهداف، بينما صنع هدفين في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وتمثل دبي وجهة مثالية للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، لقضاء إجازتهم والتدريب بشكل مستمرّ، وخصوصاً نجوم مانشستر يونايتد، حيث أجرى الفرنسي بول بوغبا نجم وسط الفريق، عملية التأهيل من الإصابة، بمجمع ند الشبا، وخلال توقف البريمرليغ في منتصف الموسم، توافد نجوم المان يونايتد بشكل جماعي على دبي، للاستجمام، والتقاط الأنفاس، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، وديوجو دالوت، وهاري ماجواير، وماركوس راشفورد، الذين تدربوا جميعاً في مجمع ند الشبا الرياضي.

إضافة إلى تايرون مينجز، قائد فريق أستون فيلا . وخلال الشهر الجاري، استقبلت دبي مجموعة واسعة من نجوم الكرة العالمية، على غرار ثلاثي ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز، والبرازيليين فينيسيوس وخوسيه إغناسيو (ناتشو)، والبرتغالي ريناتو سانشيز لاعب المنتخب البرتغالي، وليل الفرنسي، وقائمة طويلة من نجوم الدوري الإنجليزي.

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