ولي عهد عجمان يُعيّن راشد بن عمار النعيمي نائباً لرئيس نادي عجمان

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قراراً أميرياً بتعيين الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائباً لرئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي، كما أصدر سموه قراراً آخر بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان الثقافي الرياضي، ونصّ القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان الثقافي الرياضي برئاسة خليفة عيسى الجرمن النعيمي وعضوية كل من:

أحمد حسن خليفة الفورة «نائباً للرئيس»، وعبدالله إبراهيم الظاهري «أمين السر العام»، وماجد محمد ارحمه المزروعي «مشرف الفريق الأول لكرة القدم»، وناصر إبراهيم الظفري «المدير التنفيذي»، ويحي خلف سلطان المطروشي «مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة»، وأحمد راشد مجلاد الشامسي «مشرف الألعاب الفردية»، وعيسى محمد الشامسي «مشرف عام كرة الطائرة»، وحمدان محمد ال علي «المدير المالي»، ومحمد جابر أحمد الشامسي «عضواً»، على أن تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز