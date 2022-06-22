كارفالهال يطلب التعاقد مع المدافع البرازيلي تورمينا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أبدى الوحدة اهتمامه بالمدافع البرازيلي فيتور تورمينا (26 عاماً) لاعب نادي براغا البرتغالي من أجل التعاقد معه بحسب مع ذكرته صحيفة «ابولا» البرتغالية، وأن إدارة العنابي تعتزم تقديم عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يأتي على قائمة الوحدة بطلب من المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب براغا السابق، والذي بالفعل طلب من إدارة العنابي التعاقد مع مدافع أجنبي في خانة الأجنبي الخامس في الفريق.

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