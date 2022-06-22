تعرف على أماكن معسكرات أندية المحترفين الإماراتية

المصدر: وام

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مع تراجع حدة جائحة كورونا وتخفيف الإجراءات الاحترازية وقيود السفر المطبقة في معظم الدول الأوروبية تعود فرق الدوري الإماراتي لكرة القدم إلى خوض معسكراتها الصيفية خارج الدولة استعدادا للموسم الجديد.

كانت معظم أندية دوري "أدنوك" للمحترفين قد فضّلت إقامة معسكرات إعداد داخلية بدلاً من السفر للخارج في الموسمين الماضيين بسبب الجائحة.

وفي الموسم الماضي تحديدا، اختارت 3 أندية فقط خوض معسكر خارجي، وفضل 11 ناديا المعسكرات الداخلية، للاستفادة من البنية التحتية المميزة في الدولة، وتفاديا للآثار الجانبية لتفشي جائحة كورونا في الدول الأوروبية.

لكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وإلغاء معظم البلدان الأوروبية قيود السفر أعلنت معظم أندية دوري "أدنوك" اعتزامها العودة لإقامة معسكرات خارجية استعداداً للموسم الجديد.

كانت رابطة المحترفين الإماراتية قد أخطرت الأندية بموعد انطلاق النسخة الجديدة لدوري "أدنوك" للمحترفين، في 2 سبتمبر المقبل، لحرص الرابطة على مساعدة الأندية في وضع برامجها ومواعيد معسكراتها.

و أعلن فريق العين المتوج بلقب البطولة عن خوض معسكره على فترتين تمتد الأولى من 20 إلى 31 يوليو المقبل بألمانيا ، والثانية من الأول إلى 20 أغسطس بالنمسا.

و أكد فريق الشارقة، وصيف بطل النسخة الماضية من الدوري، أن معسكره الخارجي للموسم الجديد سيكون في النمسا من 17 يوليو إلى 17 أغسطس المقبلين.

واستقر فريق الوحدة على اختيار النمسا مقرا لمعسكره الخارجي المقرر من 19 يوليو إلى 14 أغسطس المقبلين على أن يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية.

و لم يعلن فريق شباب الأهلي رسميا عن مكان معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد غير أن المدير الفني الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم يفاضل مع إدارة النادي بين 3 خيارات أوروبية.

و في الوصل، اختارت إدارة النادي هولندا لإقامة معسكر الفريق بعد عدة جولات أوروبية لوفد من النادي، اطلع خلالها على جاهزية كل الأماكن المرشحة.

و استقر فريق عجمان على صربيا، موطن مديره الفني جوران تيفجوديتش، مقرا لمعسكره الخارجي هذا الصيف، والذي يمتد أسبوعين في مطلع أغسطس المقبل.

و لم يحسم النصر مكان معسكره الخارجي انتظاراً للتشاور مع مدربه الجديد الألماني ثورستن فينك غير أن النادي اعتمد إقامة معسكر خارجي لمدة 25 يوماً، تتخلله مباريات ودية.

و استقر بني ياس على هولندا فيما تعد ألمانيا الخيار الأبرز لفريق خورفكان بقيادة مدربه الجديد عبد العزيز العنبري، مع إمكانية إقامة المعسكر أيضا في النمسا التي استقر عليها فريق اتحاد كلباء بشكل نهائي.

و اختار فريق دبا الفجيرة العائد لدوري المحترفين هولندا لاستضافة معسكره الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

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