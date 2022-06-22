محمد التيمومي لـ «البيان»: أداء المنتخبات الوطنية «محير»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وصف الكوتش محمد عبدالله التيمومي مدرب ذئاب الفجيرة السابق أداء منتخباتنا الوطنية بـ «المحير»، وأرجع عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم والتي تقام في قطر نهاية العام الجاري وخروجه على يد استراليا بعد هزيمته في الملحق بنتيجة 1-2، - إلى جانب مغادرة منتخبنا الأولمبي من الدور الأول لمجموعات نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي اختتمت قبل أيام في أوزبكستان - إلى اختلال عملية التوازن في كرتنا المحلية.

والتي ربما تحتاج لمراجعة شاملة وإعادة نظر في كثير من الأمور المتعلقة بمنظومة الدوريات المحلية وعلى رأسها دوري المحترفين، وذلك فيما يتعلق بتواجد اللاعبين الأجانب، منوهاً إلى أن القرارات التي تم اتخاذها بشأن السماح بمشاركة 6 لاعبين أجانب ستكون فوائدها أكبر على الأندية.

ولكن في الوقت نفسه لا تفيد منتخبنا الوطني، خصوصاً وأن تواجد 6 لاعبين أجانب من محترفين ومقيمين على أرضية الملعب من شأنه أن يقلل من حظوظ وفرص المواطنين وسينعكس ذلك سلباً على توليفة «الأبيض»، إذ ربما يجبر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني على الاعتماد على لاعبين لا يلعبون كثيراً مع أنديتهم في ظل كثرة الأجانب والمقيمين في الفريق الواحد، ولذلك لابد من إعادة النظر وتقديم مصلحة «الأبيض» لبناء منتخب قادر على التأهل إلى مونديال 2026.

ونوه التيمومي إلى أنه يشعر بخطورة الموقف بالنسبة للمواطنين وأعتقد أن اللاعب المواطن إذا لم يحسن استغلال الفرصة التي تأتيه للمشاركة لن يجد مكاناً في التشكيلة المكتظة باللاعبين الأجانب.

عقبات

وعرج التيمومي إلى فترته التدريبية السابقة مع «الذئاب»، والتي وصفها بأنها كانت مهمة له من خلال مشواره التدريبي، وأضاف: مع تواجد فريق غالبيته من الشباب والناشئين فإن الحصول على 43 نقطة واحتلال المركز السابع كان أمراً جيداً لا أقول إنه متميز، ولكن في النهاية كان رصيداً جيداً من النقاط، وكان يمكن للذئاب أن ينافس على الصعود لولا بعض العقبات إلى جانب افتقاد بعض اللاعبين لعنصر الخبرة، وكذلك وعدم التوفيق مع المحترفين الأجانب، وأقر بحدوث أخطاء وهي واردة في كل فريق.

نظرة مستقبلية

وأشار التيمومي إلى أن نظرة إدارة الفجيرة هي بناء فريق للمستقبل والتفرغ لاستثمارات النادي، وفي اعتقادي أن الإدارة قادرة على ذلك في ظل توافر الإمكانات الكبيرة بالنادي لكن ولكي تبني فريقاً لابد من الحفاظ على توليفة اللاعبين الحاليين وتوقيع عقود طويلة الأجل لهم، مشيراً إلى أن انتقال الشقيقين ناصر وعبدالله سالم ناصر من نادي الفجيرة للوصل في صفقة انتقال حر، إلى جانب أن رحيل المدافع الشاب أحمد درويش إلى النصر سيحدث فراغاً في «الذئاب» لكن الفريق قادر على العودة من جديد مستقبلاً.

مناشدة

وجدد التيمومي عبر «البيان الرياضي» مناشدته للجهاز الفني للأبيض بالنظر للاعبي فرق دوري الهواة، والذي يضم لاعبين على مستوى عالٍ وفقط يحتاجون متابعة من قبل مدرب الأبيض ومعاونيه.

ورفض التيمومي الكشف عن وجهته المقبلة، مشيراً إلى أنه يدرس أكثر من عرض حالياً.

كما وجه مدرب الذئاب السابق نصيحة لدبا الفجيرة العائد إلى دوري المحترفين بضرورة الحفاظ على لاعبي الفريق الحالي وتدعيم الصفوف بالتعاقد مع لاعبين أجانب على مستوى عالٍ من أجل البقاء بين الكبار، وفيما يتعلق بالعروبة الذي عاد إلى دوري الدرجة الأولى قال: أتوقع عودة الأخضر سريعاً لمكانه في الأضواء.

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